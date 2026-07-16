Сбер: выдачи нельготной ипотеки в Сибири выросли почти в три раза за год

Жители регионов присутствия Сибирского банка Сбера в июне 2026 года оформили жилищные кредиты на общую сумму свыше 26 млрд рублей, что на 45% больше, чем в мае и на 76% больше показателей июня 2025 года. При этом рост наблюдается как в сегменте льготного кредитования, так и в объёме выдач рыночной ипотеки.

Главным драйвером рынка жилищного кредитования в Сибири остаётся программа «Семейная ипотека», на долю которой в общем объеме приходится 66,7% выдач. По итогам июня 2026 года выдачи по программе составили 17,5 млрд рублей, что на 75,6% превышает показатели мая 2026 года и на 59,6% – результаты июня 2025 года.

Резкий скачок спроса к маю свидетельствует о высокой активности заемщиков с детьми и активизации сделок, в том числе на первичном рынке. Также на повышенный интерес к программе очевидно повлияло ожидаемое изменение условий программы с 1 июля 2026 года. Однако эти планы были пересмотрены, и в ближайшем квартале условия Семейной ипотеки не поменяются.

Всплеск кредитования наблюдается и в сегменте рыночной ипотеки. За год, июнь 2026 года к июню 2025 года объем выдач по базовым программам вырос почти в три раза, а в Красноярском крае, Кемеровской и Томской областях — более, чем в трое. Таким образом доля спроса на субсидированную ипотеку выросла с на 11 п.п.: с 17% до 28% год к году. Самый высокий спрос на базовые программы наблюдается в Кемеровской (36%) и Омской областях (31%), а также Красноярском и Алтайском краях (по 29,8%).

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«В Сбере можно подать одну заявку на ипотеку сразу по всем доступным предложениям банка, сравнить условия и выбрать подходящие. А для тех, кто получает зарплату на карту Сбера, предусмотрена дополнительная скидка».

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