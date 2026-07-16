Новосибирские врачи обновляют знания по экзотическим венерическим заболеваниям

В России растет количество завозных экзотических инфекций, о которых врачебное сообщество чаще всего забыло. В Новосибирской области сейчас запускают цикл лекций, чтобы напомнить медикам о старых/новых заболеваниях. Об этом сообщила главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный специалист по дерматовенерологии и косметологи региона Виктория Онипченко.

— Может пока до нас не доходят пациенты. Или наше медицинское сообщество не может их выявить, — добавила она.

Дерматовенеролог перечислила основные завозные болезни, которые сейчас будут вспоминать сотрудники новосибирских КВД.

— Это мягкий шанкр, распространенный в Азии (особенно в Таиланде) среди тех, кто ездит в страну за секс-туризмом, у мужчин, которые практикуют секс преимущественно с мужчинами* (Движение ЛГБТ* признано экстремистским, запрещено в России. — Ред.), а также у группы ВИЧ-инфицированных. Мягкий шанкр — это достаточно серьезное заболевание, может сопровождаться язвами, температурой, присоединением других инфекций, — предупредила эксперт.

Еще одно редкое заболевание — венерическая лимфогранулёма, при которой поражаются лимфатические узлы.

— Оно очень распространено также в странах Азии, Африки. Много случаев регистрируется в Европе (Испания, Нидерланды, Германии) среди группы ВИЧ-инфицированных и мужчин, практикующих секс с мужчинами*. Ее еще называют «тропический бубон» или «четвертая венерическая болезнь». И третья — это донованоз или венерическая паховая гранулёма, — перечислила Виктория Онипченко.

Она отметила, что сейчас в Новосибирске принимаются меры для диагностики и профилактики этих заболеваний.

— У нас в России они встречаются очень редко, случаи в основном завозные, но об этом надо помнить, особенно после поездки в страны зарубежья, — подчеркнула Онипченко.

Напомним, Таиланд стал самой популярной страной у новосибирцев для зимних путешествий.

Ранее редакция сообщала о том, что со времен пандемии в Новосибирске начала расти заболеваемость сифилисом.