Конфискованный янтарь продают с молотка в Новосибирске

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области проводит серию электронных аукционов по реализации имущества, обращенного в собственность государства. Самым необычным лотом стала крупная партия янтаря весом более 40 кг, сообщили в пресс-службе «РТС-тендер».

Речь идет о партии вещественных доказательств — янтаре общим весом более 40 кг, в которую входит необработанный камень, заготовки для изделий, а также готовые украшения: бусы и сувениры. Начальная цена лота составляет 3 275 937 рублей. Торги проводятся со снижением цены на 60%.

Кроме того, на продажу выставлены два автомобиля класса люкс: Lexus RX 350 2022 года выпуска и Toyota Land Cruiser 200 2020 года. Обе машины имеют запреты на регистрационные действия, инициаторами которых выступили ФССП и правоохранительные органы. Автомобили продаются без ПТС, в том состоянии, в котором находятся. Начальная цена Lexus — 8,4 млн рублей, Toyota — 9,6 млн рублей.

Тем временем на федеральном уровне готовятся поправки, которые передадут регионам больше полномочий в работе с конфискатом. Законопроект, уже принятый в первом чтении, позволит Новосибирской области самостоятельно определять порядок реализации имущества, перешедшего в собственность субъекта, что может ускорить процесс продаж и пополнения местного бюджета.

Ранее редакция сообщала, что около 3000 новосибирцев оказались под подозрением в сокрытии доходов.