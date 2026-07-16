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Общество

Хроника топливного кризиса: в Новосибирске очереди к АЗС стали длиннее, цены на бензин снова выросли

Автор: Мария Гарифуллина

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Нередко очереди к заправкам становятся причинами пробок на дорогах

Новосибирские автовладельцы, ежедневно стоящие в очередях за топливом или наблюдающие за происходящим на АЗС на привычных маршрутах, отмечают сразу несколько негативных изменений. Водители считают, что пока рано говорить о пике кризиса и уж тем более о стабилизации ситуации. Infopro54 поговорил с теми, кто пока не отказался от поездок на автомобиле и вынужден искать бензин.

По наблюдениям водителей, в Новосибирске сократилось количество работающих заправок. Если в начале кризиса преимущественно закрывались станции независимых нефтетрейдеров, то к середине июля проблема потребители стали чаще говорить о неработающих заправках «Газпромнефти».

— По моим наблюдениям, доля неработающих заправок «Газпромнефти» за последнюю неделю выросла существенно. Мой ежедневный маршрут — из Новосибирска в Искитим и обратно. В начале месяца не работала только заправка-автомат — ее специально отключили, чтобы люди без лимитов не заправлялись. Остальные работали, были очереди, но топливо отпускали. Сейчас как минимум две заправки ГПН на улице Большевистской не работают. Из тех, которые работают, несколько продают только дизель. Бензина на них нет. В новостях писали, что предлагали развести дизельные и бензиновые заправки, но если это и есть «развод», то дизельные мы видим, а бензиновых — нет, — рассказал житель Новосибирска Иван.

 

Другой водитель сообщил о заправке «Газпромнефти» на улице Свердлова (известной по очереди, выстраивающейся по улице Ипподромской). С начала кризиса она работала постоянно, но с 10 июля регулярно закрывается. По оценке водителей, интервалы простоя АЗС без топлива увеличиваются. На заправках «Газпромнефти», где есть и бензин, и дизель, выстраиваются длинные очереди.

Очередь к АЗС
Очередь к АЗС занимает полосу на Ипподромской

Средний размер — 50–60 машин. Аналогичная ситуация и на автозаправочных станциях других брендов.

— Заправляюсь на АЗС «Роснефть» на Красном проспекте. В начале недели неделе стояла в очереди пару раз — бензин заканчивался, когда передо мной было три-четыре машины. Один раз повезло: простояла 1,5 часа и залила полбака. На этой неделе очереди именно к этой заправке стали ощутимо длиннее. 15 июля я стояла в очереди, она растянулась до конца Красного проспекта, затем по Мочищенскому шоссе вплоть до перекрестка с улицей Дальневосточной. Пришлось долго стоять. Раньше такого здесь не видела, — рассказала редакции жительница Новосибирска Мария.

Еще одно изменение, которое отмечают новосибирские водители, — очередной рост цен на независимых АЗС. В этом убедился и журналист Infopro54. Например, на одной из заправок 95-й бензин, теперь продается по 169 рублей. А 92-й подорожал до 145 рублей за литр.

Цены на бензин

Среди независимых АЗС заметно уменьшилось количество заправок, размещающих извиняющиеся объявления о высоких ценах. В городе таких табличек практически не осталось, но в районах области их еще можно встретить. Например, на свежей фотографии из Искитимского района — небольшая заправка-автомат, торгующая 95-м бензином. На ней нет 92-го уже несколько дней. Цена на 95-й составляет 125 рублей за литр при оплате наличными и 135 рублей — по безналичному расчету. Возле топливораздаточной колонки висит бумажное объявление.

— Уважаемые клиенты, приносим извинения за высокую стоимость топлива на АЗС. Это вынужденная временная мера из-за сбоя в поставках. Надеемся на понимание и скорейшее восстановление сотрудничества на прежних условиях, — говорится в объявлении.

Автоматическая АЗС

Что касается ночных очередей, то здесь поступает противоречивая информация: одни автовладельцы говорят, что в ночное время сейчас чуть проще заправиться, чем две недели назад, другие заявляют, что и ночные очереди стали длиннее.

Ранее редакция рассказывала, что из-за топливных ограничений аграрии Новосибирской области остановили обработку паровых полей.

 

Фотографии Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : цены на бензин топливный кризис очереди на АЗС

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