МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очередях за бензином

Региональные отделения Госавтоинспекции МВД России будут отменять штрафы за простой в зоне знака «Остановка запрещена», которые водители получают в очередях на АЗС. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в канале МАХ.

— Если россияне, которым назначили административное наказание за подобные нарушения, обратятся за помощью, то в каждом случае региональные подразделения Госавтоинспекции МВД РФ рассмотрят возможность отмены постановления. Это будет сделано с учетом действий водителя в условиях крайней необходимости или малозначительности правонарушения, — подчеркнула она.

Напомним, на ситуацию пожаловались водители Саратовской области. Отстояв очереди за топливом на АЗС, они получили штрафы, зафиксированным камерами видеонаблюдения. Два комплекса автоматической фиксации нарушений, находящиеся в собственности региональных властей, обнаружили административные правонарушения.

— Согласно законодательству, отмена этих штрафов возможна через обжалование или «опротестование прокурором в установленном порядке», — отметила Волк.

С 1 июля уполномоченные органы региона по инициативе управления Госавтоинспекции Саратовской области прекратили фиксировать правонарушения с помощью этих комплексов.

Стоит отметить, что на штрафы жалуются и водители в других регионах России, которые также попадают на взыскание за административные правонарушения из-за топливных очередей.

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