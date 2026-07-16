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Авто Общество Право&Порядок

МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очередях за бензином

Автор: Артем Рязанов

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«Письма счастья» начали прилетать водителям в нагрузку к многочасовым очередям на АЗС

Региональные отделения Госавтоинспекции МВД России будут отменять штрафы за простой в зоне знака «Остановка запрещена», которые водители получают в очередях на АЗС. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в канале МАХ.

— Если россияне, которым назначили административное наказание за подобные нарушения, обратятся за помощью, то в каждом случае региональные подразделения Госавтоинспекции МВД РФ рассмотрят возможность отмены постановления. Это будет сделано с учетом действий водителя в условиях крайней необходимости или малозначительности правонарушения, — подчеркнула она.

Напомним, на ситуацию пожаловались водители Саратовской области. Отстояв очереди за топливом на АЗС, они получили штрафы, зафиксированным камерами видеонаблюдения.  Два комплекса автоматической фиксации нарушений, находящиеся в собственности региональных властей, обнаружили административные правонарушения.

— Согласно законодательству, отмена этих штрафов возможна через обжалование или «опротестование прокурором в установленном порядке», — отметила Волк.

С 1 июля уполномоченные органы региона по инициативе управления Госавтоинспекции Саратовской области прекратили фиксировать правонарушения с помощью этих комплексов.

Стоит отметить, что на штрафы жалуются и водители в других регионах России, которые также попадают на взыскание за административные правонарушения из-за топливных очередей.

Ранее редакция сообщала о том, что бензин запретили продавать детям до 18 лет в Новосибирской области.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Авто Общество Право&Порядок

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : топливный кризис бензин

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Самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

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На фоне топливного кризиса в Новосибирске вырос спрос на подержанные электромобили

Автор: Артем Рязанов

Автомобильный сайт Дром зафиксировал в июне в Новосибирской области рост продаж электромобилей с пробегом. Наибольший интерес у жителей региона вызвал Nissan Leaf, особенно модели 2011–2014 годов: рост продаж в два раза. Эти машины относятся к бюджетному сегменту стоимостью до миллиона рублей.

В общем объеме продаж «электричек» доля Nissan Leaf в июне сократилась с 66% до 60%. Однако у остальных марок, входящих в топ-5 по популярности в регионе, продажи можно посчитать по пальцам:

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Кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил приговор бывшему руководителю новосибирского муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Андрею Счастливому. Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска признал его виновным в посредничестве при передаче взяток сотрудникам полиции, которые «крышевали» подпольные игорные клубы. Управленца приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу 7,8 млн рублей, однако теперь дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Одним из получателей взяток фигурировал начальник Центрального ОБЭПа Александр Умеров, который в итоге отделался условным сроком и крупным штрафом. Адвокаты Андрея Счастливого всегда настаивали на несоразмерной суровости наказания для их подзащитного. Они обращали внимание суда на то, что еще до задержания мужчина добровольно явился с повинной и активно помогал следствию. Однако районный суд посчитал явку вынужденной, а не добровольной.

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Застройщику в Новосибирске грозит до двух лет за брошенный башенный кран

Автор: Артем Рязанов

Дознаватель ГУФССП России по Новосибирской области инициировал проверку и уголовное дело против директора строительной компании за злостное неисполнение судебного решения о демонтаже башенного крана на строящемся объекте.

В ходе проверки выявлены 17 нарушений: отсутствие договора с аварийно-спасательными службами, свободный доступ посторонних на объект, неисправность рельсовых путей и отсутствие их обслуживания. Несмотря на предписания, нарушения не были устранены, и суд обязал компанию демонтировать кран в течение 30 дней.

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Минобразования проверяет отказы в приеме в 10-й класс в новосибирской школе №211

Автор: Мария Гарифуллина

Министерство образования Новосибирской области начало проверку по факту отказов в приеме в 10-й класс учеников школы № 211. Поводом послужила история, рассказанная телеграм-каналом «Осторожно, новости». Согласно этим данным, в школе № 211 в минувшем учебном году насчитывалось 12 девятых классов, однако к сентябрю 2026 года открыли всего четыре десятых, причем все они — профильные.

Мать одной из выпускниц Ксения рассказала, что ее дочь Ева имеет хорошие оценки по гуманитарным дисциплинам, средний балл аттестата — 4,23, экзамены ОГЭ сданы на 4 и 5. Тем не менее для зачисления не хватило одного балла. По данным источника, всего в школе не приняли около 200 детей, включая тех, чей балл был значительно выше.

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