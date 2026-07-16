Минобразования проверяет отказы в приеме в 10-й класс в новосибирской школе №211

Министерство образования Новосибирской области начало проверку по факту отказов в приеме в 10-й класс учеников школы № 211. Поводом послужила история, рассказанная телеграм-каналом «Осторожно, новости». Согласно этим данным, в школе № 211 в минувшем учебном году насчитывалось 12 девятых классов, однако к сентябрю 2026 года открыли всего четыре десятых, причем все они — профильные.

Мать одной из выпускниц Ксения рассказала, что ее дочь Ева имеет хорошие оценки по гуманитарным дисциплинам, средний балл аттестата — 4,23, экзамены ОГЭ сданы на 4 и 5. Тем не менее для зачисления не хватило одного балла. По данным источника, всего в школе не приняли около 200 детей, включая тех, чей балл был значительно выше.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова в интервью Infopro54 прокомментировала ситуацию.

— Мы сейчас находимся в стадии проверки фактов. Но закон гласит совершенно однозначно: ребенок имеет полное право продолжить обучение в десятом классе либо уйти после девятого в колледж, если он так пожелает. Вопрос будет решен положительно, если ребенок планирует идти в десятый класс. Конечно, это касается и ребенка из 211-й школы, историю которого рассказали СМИ, — заявила Мария Жафярова.

Согласно действующему законодательству, образовательная организация имеет право отказать школьнику в зачислении в старшие классы только в одном случае — если в школе отсутствуют свободные места. При этом администрация может проводить индивидуальный отбор для зачисления в профильные классы или классы с углубленным изучением отдельных дисциплин.

Если выпускник девятого класса не прошел конкурсный отбор в профильный класс своей школы, муниципальные власти обязаны предоставить ему место в обычном (непрофильном) классе того же учебного заведения. В случае отсутствия свободных мест в этой школе ребенка должны устроить в другую образовательную организацию, расположенную на доступной для него территории.

Описанная ситуация — когда школьникам под разными предлогами отказывают в приеме в 10-й класс — для многих новосибирских школ обычна. Несмотря на разъяснения федерального и региональных министерств, вмешательство Генпрокуратуры и пресечение незаконных отказов, школьники ежегодно сталкиваются с этой проблемой. Многие девятиклассники и их родители не пытаются оспорить отказы, не жалуются и не придают свою проблему огласке, потому что не знают, что им отказывают незаконно. Школы часто ссылаются на свои внутренние документы. В 2025 году в России было несколько случаев, когда прокуратура опротестовывала внутренние акты образовательных учреждений.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске подано 17,5 тысячи заявлений в первые классы Новосибирска.