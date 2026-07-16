Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Минобразования проверяет отказы в приеме в 10-й класс в новосибирской школе №211

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Министр заявила, что при желании дети смогут продолжить обучение в школе

Министерство образования Новосибирской области начало проверку по факту отказов в приеме в 10-й класс учеников школы № 211. Поводом послужила история, рассказанная телеграм-каналом «Осторожно, новости». Согласно этим данным, в школе № 211 в минувшем учебном году насчитывалось 12 девятых классов, однако к сентябрю 2026 года открыли всего четыре десятых, причем все они — профильные.

Мать одной из выпускниц Ксения рассказала, что ее дочь Ева имеет хорошие оценки по гуманитарным дисциплинам, средний балл аттестата — 4,23, экзамены ОГЭ сданы на 4 и 5. Тем не менее для зачисления не хватило одного балла. По данным источника, всего в школе не приняли около 200 детей, включая тех, чей балл был значительно выше.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова в интервью Infopro54 прокомментировала ситуацию.

— Мы сейчас находимся в стадии проверки фактов. Но закон гласит совершенно однозначно: ребенок имеет полное право продолжить обучение в десятом классе либо уйти после девятого в колледж, если он так пожелает. Вопрос будет решен положительно, если ребенок планирует идти в десятый класс. Конечно, это касается и ребенка из 211-й школы, историю которого рассказали СМИ, — заявила Мария Жафярова.

Согласно действующему законодательству, образовательная организация имеет право отказать школьнику в зачислении в старшие классы только в одном случае — если в школе отсутствуют свободные места. При этом администрация может проводить индивидуальный отбор для зачисления в профильные классы или классы с углубленным изучением отдельных дисциплин.

Если выпускник девятого класса не прошел конкурсный отбор в профильный класс своей школы, муниципальные власти обязаны предоставить ему место в обычном (непрофильном) классе того же учебного заведения. В случае отсутствия свободных мест в этой школе ребенка должны устроить в другую образовательную организацию, расположенную на доступной для него территории.

Описанная ситуация — когда школьникам под разными предлогами отказывают в приеме в 10-й класс — для многих новосибирских школ обычна. Несмотря на разъяснения федерального и региональных министерств, вмешательство Генпрокуратуры и пресечение незаконных отказов, школьники ежегодно сталкиваются с этой проблемой. Многие девятиклассники и их родители не пытаются оспорить отказы, не жалуются и не придают свою проблему огласке, потому что не знают, что им отказывают незаконно. Школы часто ссылаются на свои внутренние документы. В 2025 году в России было несколько случаев, когда прокуратура опротестовывала внутренние акты образовательных учреждений.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске подано 17,5 тысячи заявлений в первые классы Новосибирска.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : школы Новосибирска отказ в приеме в 10-й класс Министерство образования

64
0
0
Предыдущая статья
Продажа новосибирского «Подсолнуха» снова сорвалась

Психоневрологический интернат в НСО покупает интеллектуального робота за 1,3 млн ₽

Автор: Мария Гарифуллина

Успенский психоневрологический интернат, расположенный в Мошковском районе Новосибирской области, покупает сервисного робота с искусственным интеллектом. Процедура закупки состоялась в июне текущего года. Начальная цена контракта составляет 1,3 миллиона рублей.

Согласно документам закупки, интернат решил приобрести робота модели AI Xiaoyu YT-1-13 PRO или сопоставимое с ним устройство. Робот должен быть ростом не менее 120 сантиметров, оснащен сенсорным экраном диагональю не менее 13,3 дюйма. Он должен уметь распознавать лица и голос, вести диалог, отвечать на вопросы, петь, танцевать, рассказывать истории и проводить экскурсии по заданному маршруту. Максимальная скорость движения составляет 1,2 метра в секунду. Устройство оснащено лазерным радаром с дальностью измерения до 25 метров и камерой с разрешением не менее 8 мегапикселей.

Читать полностью

Хроника топливного кризиса: в Новосибирске очереди к АЗС стали длиннее, цены на бензин снова выросли

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские автовладельцы, ежедневно стоящие в очередях за топливом или наблюдающие за происходящим на АЗС на привычных маршрутах, отмечают сразу несколько негативных изменений. Водители считают, что пока рано говорить о пике кризиса и уж тем более о стабилизации ситуации. Infopro54 поговорил с теми, кто пока не отказался от поездок на автомобиле и вынужден искать бензин.

По наблюдениям водителей, в Новосибирске сократилось количество работающих заправок. Если в начале кризиса преимущественно закрывались станции независимых нефтетрейдеров, то к середине июля проблема потребители стали чаще говорить о неработающих заправках «Газпромнефти».

Читать полностью

Новосибирские врачи обновляют знания по экзотическим венерическим заболеваниям

Автор: Юлия Данилова

В России растет количество завозных экзотических инфекций, о которых врачебное сообщество чаще всего забыло. В Новосибирской области сейчас запускают цикл лекций, чтобы напомнить медикам о старых/новых заболеваниях. Об этом сообщила главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный специалист по дерматовенерологии и косметологи региона Виктория Онипченко.

—  Может пока до нас не доходят пациенты. Или наше медицинское сообщество не может их выявить, — добавила она.

Читать полностью

Грузовиков стало больше: как изменилась дорожная обстановка в Новосибирске во время топливного кризиса

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске, на фоне дефицита бензина и дизтоплива, продолжается перестройка транспортной системы. После стабильного июня, когда трафик в будни и в выходные был стабильно высоким, в июле началось его резкое снижение.

В конце июня (22 июня –28 июня) интенсивность движения в будни находилась на уровне 394–417 тыс. ед./сут, с пиком в пятницу. Выходные традиционно показали спад примерно на 20 % относительно будней. Доля грузового транспорта в будни составляла 8,25–8,98 %, в выходные — около 5,57 %.

Читать полностью

Более 100 ДТП в Новосибирской области произошли по вине пешеходов

Новосибирская область демонстрирует устойчивую положительную динамику сразу в двух сегментах дорожной статистики за первое полугодие 2026 года — по числу наездов на пешеходов по вине самих пешеходов, а также по ДТП с участием детей‑пешеходов. Данные подготовлены на основе статистики, опубликованной на сайте гибдд.рф.

Исследование «ПромРейтинг» выявило, что Новосибирская область занимает шестое место в антирейтинге регионов по количеству ДТП с наездами на пешеходов, совершенных по их вине. В прошлом году произошло 108 таких случаев, что на 23,4 % меньше, чем в аналогичный период. Для сравнения, в некоторых регионах, например, в Дагестане, число таких ДТП выросло на 39,7 %, а в Санкт-Петербурге — на 21,1 %.

Читать полностью

Со времен пандемии в Новосибирске начала расти заболеваемость сифилисом

Автор: Юлия Данилова

С 2020-2021 года в Новосибирской области наблюдается рост выявляемости больных сифилисом и другими инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Об этом сообщила главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный специалист по дерматовенерологии и косметологии региона Виктория Онипченко.

— Это связано с тем, что до пандемии ряд профилактических мероприятий дал свой результат, поэтому шла устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Период пандемии дал нам резервуар латентной инфекции, — отметила она.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Минобразования проверяет отказы в приеме в 10-й класс в новосибирской школе №211

Бизнес Власть Недвижимость

Продажа новосибирского «Подсолнуха» снова сорвалась

Общество Технологии

Психоневрологический интернат в НСО покупает интеллектуального робота за 1,3 млн ₽

Общество

Хроника топливного кризиса: в Новосибирске очереди к АЗС стали длиннее, цены на бензин снова выросли

Медицина Общество Туризм

Новосибирские врачи обновляют знания по экзотическим венерическим заболеваниям

Авто Общество

Грузовиков стало больше: как изменилась дорожная обстановка в Новосибирске во время топливного кризиса

Бизнес Власть

УФАС доказал в суде сговор при строительстве в новосибирском ПЛП

Авто Общество

Более 100 ДТП в Новосибирской области произошли по вине пешеходов

Власть

«ПРОверенный источник»: «Интерфакс» вручит спецпремию за лучшую аналитическую работу

Медицина Общество

Со времен пандемии в Новосибирске начала расти заболеваемость сифилисом

Авто

Спрос на китайские авто с пробегом в Сибири вырос на 20 % 

Власть

Более девяти тысяч мест появится в школах Новосибирской области

Власть

Разнообразие форм медучреждений повышает качество помощи в Новосибирской области

Общество

«Ну как, уже известно?»: новосибирские родители сутками «сидят» в списках вузов, отслеживая рейтинги детей

Бизнес Финансы

Банки одобряют только 7% заявок на кредиты, поступающих от новосибирского бизнеса

Бизнес Власть Общество

Родительский кошелек готовят к школе: ФАС попросила ритейлеров Новосибирска заморозить цены на канцтовары и форму

Недвижимость

Не откладывать жизнь: новосибирцы выбирают готовые квартиры в новостройках

Власть Общество

Бензин запретили продавать детям до 18 лет в Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности