Сборная России обыграла Беларусь в своем дебютном матче Кубка Первого канала

Сборная России в первом матче в рамках кубка Первого канала обыграла команду Белоруссии со счетом 3:1. Голы забили Роман Канцеров (на 14-й минуте) и Данил Аймурзин (на 27-й и 59-й минутах). Лучшим игроком встречи признан Максим Моторыгин. Матч собрал более 11,5 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что в итоговый состав команды «Россия 25» вошёл 31 хоккеист из 14 клубов КХЛ. Из них четыре вратаря, 10 защитников и 17 нападающих. Капитан команды — Александр Елесин — обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Тренерский состав возглавил Роман Ротенберг.

Еще одним соперником российской сборной станет сборная Казахстана. Игра состоится сегодня, 14 декабря.

Кубок Первого канала проходит в Новосибирске с 9 по 14 декабря. В феврале 2025 года в городе прошел Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

Ранее редакция сообщала, что «Сибирь» прервала рекордную серию поражений в КХЛ.