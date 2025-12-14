В новосибирском отделении «ЕР» обновился состав президиума и политсовета

12 декабря в Новосибирске состоялась ежегодная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Мероприятие собрало более 500 участников. Оно было посвящено подведению итогов 2025 года и определению задач на предстоящий 2026 год. Ключевым результатом форума стало масштабное обновление руководящих партийных структур.

В президиуме регионального политсовета произошла замена семи человек. Из состава выбыли Андрей Панфёров (и.о. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области), Ярослав Фролов (депутат Заксобрания, главный врач Городской клинической больницы №34), Андрей Биль (директор АО «Птицефабрика Чикская»), Олег Королёв (глава Болотнинского района), Сергей Овсянников (глава Черепановского района), Владимир Никулич (бывший спикер совета депутатов Венгеровского района), а также Юрий Вязов (глава Татарского муниципального округа).

В обновлённый президиум вошли новые лица. Среди них Вячеслав Горшков (глава Сузунского муниципального округа), Олег Караваев (глава Куйбышевского муниципального округа) и Сергей Гайдук (генеральный директор ЗАО «Озёрское»). Еще четверо: Евгений Антипов (глава Коченёвского района), Олег Подойма (председатель строительного комитета Заксобрания и гендиректор ЗАО птицефабрика «Октябрьская»), Андрей Михайлов (глава Новосибирского района) и Денис Субботин (глава аграрного комитета Заксобрания) помимо президиума вошли в обновлённый состав регионального политсовета.

Новыми членами политсовета также стали депутаты горсовета Новосибирска Анастасия Андронова и Виктория Шестакова, вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко, депутат регионального парламента, генеральный директор ООО «РосИнсталПроект» Денис Юминов, исполнительный секретарь местного отделения партии Кочковского района Юлия Алтухова, директор МУП «Стадион-Кольцово» Вадим Ильюченко, директор МУК спортивный комплекс «Орион» Анатолий Камаев, директор МКУ ДО Сузунского района «Детский оздоровительно-образовательный центр «Патриот» Любовь Полтавская, глава Кыштовского района Николай Щипчин и руководитель реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Данил Лузгин.

Среди 13 человек, покинувших политсовет экс-депутаты Заксобрания Евгений Покровский и Сергей Титков, депутат Заксобрания Зоя Родина, экс-вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко, вице-мэр Новосибирска Валерий Шварцкопп, глава Колыванского района Евгений Артюхов и другие.

Напомним, по итогам голосования 14 сентября в Заксобрании восьмого созыва у «Единой России» 51 мандат, у КПРФ — 10, у СРЗП, ЛДПР и «Новых людей» — по четыре, у Партии пенсионеров — два, у «Родины» — одно. Всего 76 депутатских мандата. При этом председателями всех комитетов стали представители партии «Единая России». Члены других политических партий получили посты заместителей.

На выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным округам одержали победу 40 кандидатов от партии «Единая Россия», шестеро — от КПРФ, трое — от партии «Новые люди» и один — от партии «Родина». У ЛДПР и справороссов депутатов в горсовете восьмого созыва нет. По итогам голосования «Единая Россия» получила портфели председателей в 9 из 10 постоянных комиссий.

В 2020 году партия «Единая Россия» получила в горсовете 22 голоса, КПРФ — восемь голосов, ЛДПР — четыре, «Родина» и партия «Зеленые» — по одному голосу, также в горсовет прошли 14 самовыдвиженцев.

Ранее редакция сообщала, что политологи прогнозируют ранний старт думской кампании в регионах России.