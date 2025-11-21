«Сибирь» прервала рекордную серию поражений в КХЛ

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над московским «Динамо» в серии буллитов со счетом 4:3. Это был матч регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ, который состоялся на «ВТБ-Арене». «Сибирь» прервала свою серию из 13 поражений и вновь показала, что способна бороться с сильными соперниками.

Напомним, на старте сезона-2017/18 новосибирская команда проиграла 12 матчей подряд, а с учетом предыдущего сезона — 13 игр. В последнем матче регулярного чемпионата того сезона «Сибирь» уступила «Трактору» из Челябинска со счетом 1:4.

Первая победа после отставки главного тренера Вячеслава Буцаева принесла радость болельщикам. Теперь команду возглавляет Ярослав Люзенков.

«Динамо» потерпело пятое поражение подряд в последних шести матчах. 17 ноября Алексея Кудашова уволили с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника стал Вячеслав Козлов. В дебютном матче под его руководством бело-голубые проиграли дома московскому «Спартаку» со счетом 2:4.

В Западной конференции «Динамо» занимает пятое место, имея в активе 34 очка после 28 игр. На Востоке «Сибирь» замыкает турнирную таблицу с 19 очками за те же 28 матчей.

24 ноября «Динамо» встретится с «Амуром» в Москве, а 22 ноября «Сибирь» отправится в Сочи.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск принимал хоккейный турнир МВД.