У половины новосибирцев диагноз, поставленный врачом и ИИ, не совпали

Новосибирцы не сильно доверяют искусственному интеллекту по вопросам здоровья. При этом в 40% случаях нейросеть помогает жителям региона поставить предварительный диагноз, в 30% — расшифровать результаты анализов, а также уточнить симптомы болезни. Об этом говорится в результатах исследования Росгосстраха.

Наиболее популярные запросы связаны с распространенными и понятными заболеваниями:

30% респондентов интересовались дерматологическими заболеваниями проблемами желудочно-кишечного тракта,

20% — простудными и вирусными болезнями,

10% — отоларингическими заболеваниями.

Полученные результаты не всегда становятся поводом для паники, но часто — стимулом обратиться за профессиональной помощью. 50% опрошенных заявили, что диагноз поставленный ИИ и врачом у них разошлись, у 50% заключение нейросети частично совпало с мнением специалиста. 36% новосибирцев воспринимают нейросеть как справочник, а 20% — как инструмент для «второго мнения» после консультации врача. Только 7% могут рассматривать ИИ в роли полноценного помощника без участия специалиста.

— Искусственный интеллект становится частью медицинской повседневности. Пациенты чаще применяют нейросети не для постановки диагноза, а для того, чтобы разобраться в результатах обследований или лучше понять симптомы. И хотя такие шаги в сторону цифровой грамотности и профилактической медицины естественны, важно помнить, что технологии — это всегда дополнительный инструмент, а не замена врача, — подчеркивает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Напомним, в Новосибирской области уже не первый год запись к врачам ведет робот Николай. В этом году на территории региона запустили виртуального врача. В его задачи входит помощь жителям региона следить за своим здоровьем с использованием новейших технологий искусственного интеллекта.

В ноябре 2025 года в Новосибирске провели презентацию робота для оказания первой помощи.