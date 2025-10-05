Семь инновационных компаний из Новосибирска получат более 100 миллионов рублей

Семь новосибирских технологических компаний получат гранты на общую сумму 103 млн рублей по итогам конкурса «Бизнес-Старт» Фонда содействия инновациям. Финансирование будет направлено на проекты в области цифровых технологий, медицины, новых материалов и энергетики.

Как сообщила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, увеличение размера гранта с 12 до 18 млн рублей расширяет возможности компаний для исследований и разработок. Все поддержанные проекты ориентированы на создание и модернизацию производства инновационной продукции.

Среди победителей «Смарт Алгоритмс», «НПО Гормаш», «Папийон», «СИА», «Вермилоджик», «Биолабмикс» и «ОГТ». Новосибирские результаты эксперты называют беспрецедентными. В общей сложности гранты получат 32 малых предприятия из 12 российских регионов. Совокупный объем финансирования составляет 514 миллиона рублей.

В Новосибирской области по состоянию на 2025 год зафиксирована значительная активность в сфере инноваций. По данным Новосибирсктата, за первое полугодие организации региона отгрузили инновационных товаров и услуг на сумму 35,8 миллиардов рублей, что демонстрирует рост примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля инновационной продукции в общем объеме отгрузки достигла 4%.

В текущем году регион поддержал 33 проекта ученых и инноваторов на общую сумму 123,5 миллионов рублей. Эти инициативы охватывают ключевые направления, включая медицинские технологии, новые материалы, энергетику и цифровые решения. Более 85% всего объема инновационной продукции производится предприятиями обрабатывающих производств.

По итогам 2024 года Новосибирская область вошла в десятку российских регионов по числу поданных заявок на регистрацию изобретений. За первое полугодие 2024 года было подано 240 таких заявок. Эти количественные показатели свидетельствуют о развитии инновационного потенциала в регионе.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский бизнес хотят кредитовать под залог интеллектуальной собственности.