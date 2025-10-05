В Новосибирске завершился сезон пассажирской навигации по Оби

В Новосибирске 5 октября 2025 года официально завершился сезон пассажирской навигации по Оби, который стал одним из самых продолжительных и успешных за последние годы. Он стартовал 27 апреля и продлился 153 дня. Благодаря благоприятному гидрологическому режиму и высокому уровню воды в реке судоходные компании смогли работать в полноценном режиме практически без перерывов.

Пассажирские перевозки в течение сезона осуществлялись по нескольким ключевым направлениям. Основными маршрутами были регулярные рейсы до дачных обществ, такие как «Седова Заимка» и «Тихие Зори», а также популярные часовые прогулки до острова Кораблик. Помимо этого, пассажирам предлагались разнообразные тематические экскурсии по Оби и Обскому морю.

В отличие от пассажирской, грузовая навигация в Новосибирской области продолжается. По оценкам специалистов, благоприятная гидрологическая обстановка позволяет судам с грузами работать с полной загрузкой как минимум до 20 октября 2025 года.

Ранее редакция рассказывала о количестве грузовых судов и объемах перевозок у новосибирских компаний в 2025 году.