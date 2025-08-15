Рекламодателям

Новосибирский бизнес хотят кредитовать под залог интеллектуальной собственности

  • 15/08/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский бизнес хотят кредитовать под залог интеллектуальной собственности
Предприниматели сомневаются в эффективности меры поддержки, так как не понимают принцип оценки таких залогов

В Новосибирской области запустили новую программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса: под залог прав на интеллектуальную собственность. Прежде всего, речь идет о программах для ЭВМ, базах данных (из единого реестра российского ПО), изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах.

— По этим залогам региональный гарантийный фонд может покрыть 95% от суммы долга по кредиту. По другим результатам интеллектуальной собственности — до 50%. Максимальный лимит ответственности составляет 15 млн рублей, а для малых технологических компаний он увеличен до 30 млн рублей. Эта мера поддержки направлена на стимулирование инновационной активности в регионе и привлечении инвестиций для развития компаний, — уточнили в правительстве региона.

Участники инновационного рынка региона к новой мере поддержки бизнеса отнеслись скептически.

— Думаю, что это очень точечная история. Так как большинство инновационных компаний либо не озадачиваются постановкой на бухгалтерский учет интеллектуальной собственности, либо, если ставят, то оценка её весьма низкая. Таким образом, под эту интеллектуальную собственность невозможно взять более-менее приличный кредит, — пояснила президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина.

Основатель инженерной компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко добавляет, что в России нет отработанных механизмов оценки стоимости интеллектуальной собственности: нет ни практики, ни оценщиков.

— В такой ситуации встает вопрос в реальности оценки стоимости залога. Думаю, именно по этой причине, в случае появления репрессивного механизма требований к возврату кредита, при его выдаче также требуется поручительство гендиректора и всех учредителей компании. Думаю, скорее всего механизм выдачи этого кредита будет построен на таком поручительстве, а не на реальной залоговой стоимости интеллектуальной собственности, — говорит эксперт.

Он назвал эту меру поддержки популистской.

— Если 95% от суммы долга по кредиту покрывает гарантийный фонд, то зачем полное поручительство на оставшиеся 5% от директора и учредителей? Что касается банков, то у них в России никогда не было таких кредитов. Если они анонсировались, то это тоже были фиктивные механизмы, так как у Центробанка нет процедуры выдачи такого кредита, нет процедур оценки резервирования рисков коммерческим банком, — добавляет Андрей Степаненко.

Напомним, в мае правительство региона также приняло решение о субсидировании процентной ставки по кредитам, выданным субъектам МСП под залог прав на интеллектуальную собственность. Разработчики считают, что эта программа позволит инноваторам монетизировать свои нематериальные активы и получать необходимое финансирование для дальнейшего роста и развития.

По данным Новосибирскстата, по итогам первого полугодия 2025 года компании Новосибирской области (без субъектов малого предпринимательства) произвели  инновационную продукцию или оказали услуги инновационного характера на 35,8 млрд рублей, это на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге доля инновационного сектора в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг крупных и средних организаций области также увеличилась с 3,7% до 4%

Ранее редакция сообщала о том, что регионы России обязывают привлекать инвестиции для модернизации ЖКХ. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

