«Школа фермера» от Россельхозбанка поможет новосибирцам запустить новые «мясные» проекты

Ученики «Школы фермера», которую Россельхозбанк, Минсельхоз России и правительство Новосибирской области открыли 1 сентября на базе Новосибирского государственного аграрного университета, планируют после обучения реализовать новые проекты, просчитать экономику своих идей и составить бизнес-планы. Предприниматели уверены, что полученные знания позволят им с большей рентабельностью вести бизнес, а возможность побывать в успешных хозяйствах и познакомиться с их работой — избежать ошибок.

«Школа фермера» стартовала одновременно в четырех пилотных регионах: Новосибирской области, Ставропольском крае, Республике Башкортостан и Московской области. Одна из задач Школы – помочь создавать прибыльный агробизнес, повышать уровень компетенций в сельском хозяйстве.

На каждой пилотной площадке были выбраны специализации подготовки, актуальные для региона. Например, в Новосибирской области первых слушателей Школы фермера научат разводить мясной скот. Среди учеников есть как те, кто планирует развивать уже действующее хозяйство, так и те, кто начинает проекты с нуля.

Предприниматель Наталья Фогель только запускает свой проект. В настоящее время она вместе с мужем занимается пчеловодством, но признается, что это сезонный бизнес. Поэтому в планах развитие мясного скотоводства. Первый скот семья закупит в конце текущего года – начале следующего. Уже сейчас информация, полученная на Школе, показала Фогель необходимость пересчитать ранее составленную модель.

— Зачем пришла на Школу? Здесь даются хорошие знания, министерство сельского хозяйства региона подключено, очень интересен момент новых знакомств, получения информации от первых лиц. Мне понравилось, что есть именно практические занятия в хозяйствах. Приезжаешь, можешь задать вопросы тем, кто все делает непосредственно руками. Ценными стали лекции по кормлению, рациону. Полезным было общение с Романом Костюком, генеральным директором Национального союза производителей говядины», — говорит Фогель.

Новосибирский предприниматель Максим Чуркин называет себя агростартапером, он уже имеет опыт реализации проектов в животноводстве. В Школу пришел, чтобы перезапустить протестированный ранее проект по производству баранины, а также оформить и просчитать свои новые проектные идеи. Одна из них – приобретение у молочных хозяйств телят с последующей реализацией на доращивание. В проекте же по производству баранины, по словам Максима, основная проблема заключается не в реализации мяса, а в сбыте всего, кроме мяса, поскольку такой рынок недостаточно развит. Однако, фермер значительно продвинулся в этой работе, достигнув показателя переработки и реализации в 95%. Например, стал поставлять субпродукты компании, производящей корм для собак, а также добился качественной выделки шкур.

Фермеры Сергей Потапкин и Дмитрий Некрылов уже много лет занимаются разведением скота мясных пород и производят говядину. Предприниматели создали сельскохозяйственный кооператив, куда вошли два фермерских и четыре подсобных хозяйства. После прохождения обучения фермеры смогут более качественно просчитывать экономику и возможные риски.

— Направление подготовки, которое мы определили для первого набора Школы фермера, выбрано в этом году не случайно. Мясное скотоводство является одним из самых перспективных отраслей сельского хозяйства области, и показало по итогам нескольких лет самый динамичный рост. Тем не менее, регион обеспечивает себя этим видом мяса пока лишь на 70%. Сейчас идет разработка стратегии развития мясного скотоводства в Новосибирской области. Эта отрасль, безусловно, получит приоритетную поддержку, — рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В свою очередь, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров отметил, что обучение на Школе позволит фермерам более эффективно вести бизнес и освоить перспективные направления в АПК.

— Приятно, что Россельхозбанк становится не только надежным финансовым партнером аграриев, но и запускает образовательные проекты, где можно научиться грамотно позиционировать свою продукцию, создавать новые бренды и оптимизировать действующие производства, — сказал Станислав Тишуров.

21 сентября в «Школе фермера» стартовал второй модуль. В его рамках состоятся выезды на крупное предприятие «Альянс» (Куйбышевский район), специализирующееся на производстве говядины, а также в КФХ, расположенное в Искитимском районе.

«Школа фермера» — первая в России площадка, на которой объединены возможности и ресурсы Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров.

В ходе обучения слушатели освоят передовые методы ведения фермерского хозяйства, повысят финансово-экономическую грамотность, познакомятся с новейшими агротехнологиями, смогут пройти практику на ведущих предприятиях АПК.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка