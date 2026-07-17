Аграрные проекты стоимостью более 65 млрд рублей запустят в Новосибирской области

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До 2033 года в Новосибирске будет реализовано 9 проектов в сфере АПК на общую сумму 65 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на «Днях поля».

— Например, в регионе построят сыродельный завод, объем готовой продукции будет превышать 35 тысяч тонн в год. Кроме того, в Новосибирской области появится современный элеваторный комплекс для хранения 165 тысяч тонн зерна, — сообщил он.

Напомним, в этом году в Новосибирске ожидается запуск завода холдинга «ЭкоНива», который будет выпускать сыры. В 2025 году стоимость проекта оценивалась в 30 млрд рублей.

Уже несколько лет сдвигается ввод в эксплуатацию элеватора в Купино, который реализует ООО «Метелица» (Дочка ООО «Трансхимэкспорт», Москва. — Ред.). Его мощность составляет 165 тысяч тонн единовременного хранения зерновых продуктов. В 2025 году затраты инвестора оценивались в 4 млрд рублей. Следующим этапом он планировал запустить маслоэкстракционный завод для производства масла и шрот. В ценах 2021 года проект оценивался в 2-3 млрд рублей.

Во второй половине 2026 года ожидается запуск завода компании «Маслов», нацеленного на переработку льна и рапса. Инвестиции в проект составили более 5,7 млрд рублей. В 2023 году компания представляла на инвестсовет области еще один проект: производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы . Общий объём финансирования осенью 2024 года оценивался в 6,5 миллиардов рублей, из них 3,5 миллиарда — первая очередь.

В 2026 году был анонсирован запуск нового птицеводческого комплекса ЗАО «Птицефабрика «Ново-Барышевская»: пять корпусов для содержания кур мясного направления продуктивности на 300 тысяч голов каждый.

Отметим, что об этих проектах было известно давно и сроки их ввода уже несколько раз переносились. Новые крупные инициативы в сфере АПК в регионе не анонсировались.

Региональный разрез

В целом по Сибири инвестиций в агропромышленный комплекс известный портфель инвестиций пока насчитывает 218 млрд рублей.

19 проектов на 56 млрд рублей готовятся к реализации в Алтайском крае. В регионе планируют создать птицеводческий кластер мощностью в 130 тысяч тонн мяса в год, а также построить животноводческий комплекс для ежегодной переработки 56 тысяч тонн молока.

В Иркутской области в секторе агромпрома сейчас заявлено 14 проектов на 53,8 млрд рублей. Один из проектов предполагает закупку местным предприятием оборудования для автоматизации сбора, сортировки и упаковки яиц. Годовая мощность превысит 600 млн яиц. Второй направлен на создание комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе для производства рапсового масла (2,3 тысяч тонн в год), а также пшеничной муки (28 тысяч тонн в год).

В Красноярском крае — 9 проектов на 14 млрд рублей. Это строительство нового рыбоперерабатывающего цеха (2,4 тысяч тонн товарной рыбы в год) и маслоэкстракционного завода по переработке семян рапса (производительность 500 тонн/сутки).

В Омской области — 8 проектов на 21,5 млрд. В регионе появятся крупное картофелехранилище, которое рассчитано на 20 тысяч тонн, а также тепличный комплекс с объемом производства огурцов и томатов на 15 тысяч тонн в год. На ПМЭФ-2026 регион подписал соглашение с группой «ПРОДО» о модернизации птицеводческого и мясоперерабатывающего производств региона. Группа намерена вложить в модернизацию и расширение производств компаний «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» и «Омский Бекон» 2,9 млрд рублей до 2028 года. Компания «Вимм-Билль-Данн» вложит 290 млн рублей в новую линию по производству высокобелковых коктейлей в Омской области. С компанией «УК «Рост» подписано трехстороннее соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Она возводит в регионе тепличный комплекс стоимостью более 10 млрд рублей. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2027 году.

По итогам ПМЭФ-2026 отмечалось, что в Кузбассе планируется расширить производство детского питания. Соглашение об этом глава региона подписал с компанией «Логика молока». Инвестор направит на модернизацию Кемеровского молочного комбината 1,6 млрд рублей.

Предпочтения инвесторов

В отраслевом разрезе самая привлекательная для инвесторов отрасль в АПК Сибири это животноводство. В проекты этой отрасли до 2033 года бизнес планирует вложить 109 млрд рублей. На втором месте переработка — 90,9 млрд, на третьем растениеводство —10,4 млрд, и на четвертом логистика — 7,5 млрд.

Напомним, в 2023 году в Новосибирской области сорвалась реализация проекта по развитию мясного животноводства инвестиции в который оценивались в 30 млрд рублей. Также отметим, что в регионе за год сократилась площадь сельхозземель.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири работают более 1700 компаний с китайским участием. Бизнес из КНР активно заходит в сферы оптовой и розничной торговли, добычу металлических руд и АПК.