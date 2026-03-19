В Линево запускают производство кормов для аквакультуры

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Линево», компания ООО «Сиббиоресурс», завершает строительные работы первой очереди завода и планирует начать выпуск продукции в ближайшие два месяца, сообщили в Корпорации развития Новосибирской области.

Изначально запуск объекта ожидался в 2025 году, однако сроки были скорректированы из-за изменения концепции предприятия. Вместо одной линии инвестор решил строить производство, состоящее из трех независимых очередей. Это техническое решение позволит выпускать разные виды кормов одновременно, исключая риск смешивания сырья и готовых партий.

Мощность первой линии составит 2000 тонн в год. Ее запуск запланирован через 1,5–2 месяца — оборудование уже прошло таможенные процедуры и находится в пути. Летом компания приступит к строительству еще двух корпусов, что увеличит общую мощность предприятия до 6000 тонн продукции ежегодно.

На начальном этапе завод сконцентрируется на выпуске кормов в виде мелкой гранулы — размером от 0,3 мм. Такая продукция востребована для кормления мальков и креветок. Как сообщили в компании, используемые рецептуры разработаны при участии иностранных технологов и протестированы как в России, так и за рубежом.

Расширить линейку продукции предприятие планирует совместно с ФГБНУ «ВНИРО», специалисты которого займутся подбором и тестированием рецептур кормов для креветки.

На сегодняшний день у компании уже есть две действующие площадки в Новосибирской области — в поселках Агролес и Мочище, а также собственная лаборатория. Новый завод в Линево позволит увеличить объемы выпуска продукции.

