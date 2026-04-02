Инвалид добирался до поликлиники в Новосибирске по ледяным желобам

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Пенсионер рассказал, что не все пациенты смогли попасть в поликлинику из-за колеи на дорогах

В Дзержинском районе Новосибирска у Поликлиники № 17 на улице Толбухина, 41/1 после таяния снега образовались ледяные желоба, усложняющие проход маломобильных пациентов. 72-летний инвалид второй группы Александр С. отметил, что к больнице не могут подъехать даже автомобили.

— Сегодня я ездил в больницу на социальном такси, машина маленькая — было очень трудно проехать из-за ледяных желобов на дороге. А потом надо объехать дом 41/1, так как вход в поликлинику с обратной стороны. Здесь тоже не все авто могут проехать из-за той же ледяной колеи, — рассказал мужчина изданию Om1 Новосибирск.

Новосибирец добавил, что такси так и не приехало за ним к больнице, когда он собрался домой. Мужчина, который недавно перенёс операцию на коленях, был вынужден идти к машине по скользкому тротуару.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Красного проспекта в Новосибирске жалуются на коммунальные проблемы.

Источник фото: OM1 Новосибирск

Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

В Новосибирской области внедряют ИИ-видеоаналитику для ухода за пациентами
Сибирские предприниматели наращивают производство рыбы и рыбопосадочного материала

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году репродуктивную диспансеризацию в Новосибирской области прошли около 155 тысяч женщин и 158 тысяч мужчин. По сравнению с 2024 годом, их число резко увеличилось (45 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин). Об этом рассказала главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина.

— Когда пациенты приходят с бесплодием, связанным с женскими проблемами или ассоциированным с мужским фактором, достаточно сложно оказать эффективную помощь. А диспансеризация позволяет врачам акцентировать внимание на существующих проблемах пациентов и, соответственно, помочь решить эти проблемы, — говорит Анна Вятчинина.

Подрядчика задержали в аэропорту Новосибирска при попытке уехать из города

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирской области взяла под особый контроль уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта «Здравоохранение». Выявлена схема хищения бюджетных средств, в которой участвовал руководитель подрядной организации, работавшей над важными социальными объектами региона.

В ходе проверки, вызванной задержкой строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», прокуратура обратила внимание на компанию-подрядчика. По информации редакции, речь идет об ООО СК «АСК» Сергея Веклича. Выяснилось, что та же организация ранее получила контракт на реконструкцию поликлиники в Колыванской центральной районной больнице. Проект финансировался в рамках национального проекта «Здравоохранение», заказчиком выступало ГКУ НСО «Управление капитального строительства».

Готовность новой поликлиники на улице Чистякова оценили в 80%

Автор: Артем Рязанов

Поликлинику №13 на улице Чистякова в Кировском районе Новосибирска планируется открыть до конца первого квартала 2026 года. Она возводится в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), готовность объекта составляет 80%, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области.

— Заканчивается внутренняя отделка подвальных помещений, где расположится высокотехнологичное оборудование, которое уже завезено. Второй и третий этажи готовы. На первом этаже идет монтаж электропроводки и потолков. Водоснабжение и канализация подведены. Вопрос теплоснабжения находится на этапе финальной проработки, — отметила депутат регионального парламента Елена Спасских.

Строительство трех поликлиник в Новосибирске продлили на полтора года

Автор: Артем Рязанов

Строительство трех поликлиник в Новосибирске, реализуемое в рамках концессии, заключенной между министерством здравоохранения и «Седьмой концессионной компанией», продлили еще на полтора года. Поликлиники № 13 и 22 теперь будут возводиться до сентября 2026 года, а поликлиника № 16 — до июня 2027 года. Об этом говорится в документе, размещенном на муниципальном портале города.

На данный момент 3 объекта введены, 2 находятся в активной стадии строительства. Еще по двум власти были вынуждены остановить работы.

Пятиэтажная поликлиника на Южно-Чемском откроется в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

Ход строительства ГЧП-поликлиники №13 в Кировском районе Новосибирска оценили депутаты горсовета. Как выяснилось, в здании продолжаются отделочные работы: подрядчики облицовывают лестничные марши и устанавливают межкомнатные двери. Параллельно прокладывают трубы теплоснабжения и другие инженерные системы. Кроме того, идет благоустройство прилегающей  территории.

— Сдвиг на этой площадке – колоссальный. На объекте задействовано 143 человека. Вопрос с финансированием закрыт, подрядчики работают в полную силу, готовность поликлиники сейчас выше 65%, – поделился Сергей Трубников, депутат и председатель постоянной комиссии по градостроительству и член постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Врачи недовольны переносом парковки у детской поликлиники в центре Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В центре Новосибирска у детской поликлиники несколько лет была парковка. В 2025 году её сократили, а вскоре закрыли совсем. Медики из детской поликлиники № 20 на Щетинкина, 54 рассказали, что в этом году парковку забрала консерватория, потому что по закону это территория этого учреждения. Раньше здесь оставляли машины родители, приезжающие с детьми.

Между медицинским и музыкальным учреждениями установили забор-сетку. Одновременно власти начали обустраивать парковку вдоль поликлиники на улице Советской. Новая стоянка обещает быть просторнее прежней.

