Инвалид добирался до поликлиники в Новосибирске по ледяным желобам

В Дзержинском районе Новосибирска у Поликлиники № 17 на улице Толбухина, 41/1 после таяния снега образовались ледяные желоба, усложняющие проход маломобильных пациентов. 72-летний инвалид второй группы Александр С. отметил, что к больнице не могут подъехать даже автомобили.

— Сегодня я ездил в больницу на социальном такси, машина маленькая — было очень трудно проехать из-за ледяных желобов на дороге. А потом надо объехать дом 41/1, так как вход в поликлинику с обратной стороны. Здесь тоже не все авто могут проехать из-за той же ледяной колеи, — рассказал мужчина изданию Om1 Новосибирск.

Новосибирец добавил, что такси так и не приехало за ним к больнице, когда он собрался домой. Мужчина, который недавно перенёс операцию на коленях, был вынужден идти к машине по скользкому тротуару.

