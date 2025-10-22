Сибиряк незаконно вывез на экспорт лес на 88 миллионов рублей

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 32-летнего жителя Красноярска. Его обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.

По данным следствия, с 2018 по 2019 год мужчина, представляя коммерческую организацию, в рамках внешнеэкономического контракта на экспорт пиломатериалов, подавал в таможенный орган декларации с ложными сведениями об источнике древесины.

Позже он незаконно вывез железнодорожные лесоматериалы через таможенную границу ЕАЭС. Объем груза превысил 12 тысяч кубометров, а его стоимость составила более 88 миллионов рублей.

По информации прокуратуры, уголовное дело передано в Кировский районный суд Томска для дальнейшего рассмотрения.

Стоит отметить, что в 1 полугодии 2025 года в Сибири возбуждено 56 уголовных дел по фактам контрабанды древесины, что на 11 дел больше, чем годом ранее.

По данным Сибирского таможенного управления, Кемеровская таможня возбудила 23 дела, из них 13 – в Томской области. Красноярская таможня – 18 дел, 3 из них – в Хакасии.

По 54 делам (96 %) установлены подозреваемые. Злоумышленники часто заявляли недостоверные сведения о производителях пиломатериалов и использовали подложные документы.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выявила контрабанду леса на 18 млн рублей в Новосибирске.