Земля дороже здания: в Новосибирске будут сдавать за рубль объекты культурного наследия

В Новосибирске неиспользуемые объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в неудовлетворительном состоянии, будут сдаваться в аренду по «символической цене» — 1 рубль за кв метр. Такое решение приняли сразу в двух чтениях депутаты горсовета на сессии 22 октября. При этом инвестор должен в течение двух лет согласовать проектную документацию на проведение ремонта и восстановление объекта культурного наследия и провести эти работы в срок, не превышающий семь лет.

Начальник городского департамента земельных и имущественных отношений Алексей Колович рассказал, что льготную арендную плату установят для объектов, включенных в реестр в единый государственный реестр объектов культурного наследия и находящихся в муниципальной собственности.

— Всего памятников, относящихся к культурному наследию, находящихся в муниципальной сообществе, у нас 110. Они в основном в многоквартирных домах и помещениях, и 26 отдельно стоящих памятников. Хочу отметить, что в этом году мы вовлекаем 3 таких памятника уже в оборот, и со следующего года начнется восстановление.

По его словам, на сегодняшний день в городе всего зарегистрировано 110 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. В неудовлетворительном состоянии находятся три из них. Именно их мэрия Новосибирска вовлекает в оборот. — В этом году мы вовлекаем 3 таких памятника уже в оборот, и со следующего года начнется восстановление, — рассказал Колович.

О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.

Председатель комиссии по муниципальной собственности Новосибирского горсовета Сергей Бондаренко констатировал, что практика сдачи в аренду объектов архитектурного наследия с минимальной стоимостью является не новой и распространена в разных городах.

— В Томске эта практика работает уже давно, в Красноярске, потому что эти города постарше Новосибирска. У нас она только зарождается. Главная цель — сохранить данные объекты для муниципалитета, — отметил он.

Например, в Томске муниципальная программа «Дом за рубль» предполагает привлечение инвесторов для восстановления ценных, но заброшенных домов. По условиям программы, с момента заключения договора аренда участка сокращается в тысячу раз сроком на два года. После разработки проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а льготы по земле продляются еще на два года. После ремонта дома льготы на землю распространяются на весь оставшийся срок аренды (49 лет), а за аренду здания инвестор платит один рубль в год.

