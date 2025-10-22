Рекламодателям

Земля дороже здания: в Новосибирске будут сдавать за рубль объекты культурного наследия

  • 22/10/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
аренда
Льготная аренда будет предоставлена при проведении ремонта и восстановлении объекта

В Новосибирске неиспользуемые объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в неудовлетворительном состоянии, будут сдаваться в аренду по «символической цене» — 1 рубль за кв метр. Такое решение приняли сразу в двух чтениях депутаты горсовета на сессии 22 октября. При этом инвестор должен в течение двух лет согласовать проектную документацию на проведение ремонта и восстановление объекта культурного наследия и провести эти работы в срок, не превышающий семь лет.

Начальник городского департамента земельных и имущественных отношений Алексей Колович рассказал, что льготную арендную плату установят для объектов, включенных в реестр в единый государственный реестр объектов культурного наследия и находящихся в муниципальной собственности.

— Всего памятников, относящихся к культурному наследию, находящихся в муниципальной сообществе, у нас 110. Они в основном в многоквартирных домах и помещениях, и 26 отдельно стоящих памятников. Хочу отметить, что в этом году мы вовлекаем 3 таких памятника уже в оборот, и со следующего года начнется восстановление.
По его словам, на сегодняшний день в городе всего зарегистрировано 110 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. В неудовлетворительном состоянии находятся три из них. Именно их мэрия Новосибирска вовлекает в оборот.

— В этом году мы вовлекаем 3 таких памятника уже в оборот, и со следующего года начнется восстановление, — рассказал Колович.

О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.

Председатель комиссии по муниципальной собственности Новосибирского горсовета Сергей Бондаренко констатировал, что практика сдачи в аренду объектов архитектурного наследия с минимальной стоимостью является не новой и распространена в разных городах.

— В Томске эта практика работает уже давно, в Красноярске, потому что эти города постарше Новосибирска. У нас она только зарождается. Главная цель — сохранить данные объекты для муниципалитета, — отметил он.

Например, в Томске муниципальная программа «Дом за рубль» предполагает привлечение инвесторов для восстановления ценных, но заброшенных домов. По условиям программы, с момента заключения договора аренда участка сокращается в тысячу раз сроком на два года. После разработки проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а льготы по земле продляются еще на два года. После ремонта дома льготы на землю распространяются на весь оставшийся срок аренды (49 лет), а за аренду здания инвестор платит один рубль в год.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске вандалы разбирают исторические здания Военного городка. 

Источник фото: Freepik / Автор — ededchechine

260

Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : объекты историко-культурного наследия аренда


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Земля дороже здания: в Новосибирске будут сдавать за рубль объекты культурного наследия
22/10/25 16:00
Власть Недвижимость
Сибиряк незаконно вывез на экспорт лес на 88 миллионов рублей
22/10/25 15:00
Бизнес Право&Порядок
В регионах Сибири больше 500 тонн вторсырья отправлены в переработку
22/10/25 14:40
Бизнес
Новосибирские аграрии убирают хлеб по ночам
22/10/25 14:30
Агропром Бизнес
В Новосибирске стартуют курсы экскурсоводов промышленных предприятий
22/10/25 14:15
Власть
Богатые полюбили магазины для бедных: в Новосибирске выросла популярность хард-дискаунтеров
22/10/25 14:05
Общество Экономика
В Кыштовском районе отремонтировали мост через реку Тара по нацпроекту
22/10/25 13:55
Власть
Мэрия одобрила строительство высоток и гостиницы на банковской улице Новосибирска
22/10/25 13:00
Недвижимость
Более 350 компаний представят решения для АПК в Новосибирске
22/10/25 12:35
Агропром
Бизнес в Новосибирске не стремится переходить на четырехдневку
22/10/25 12:07
Бизнес ПроБизнес
Силовики задержали поджигателя деревянного барака ​​​​​​​в Новосибирске
22/10/25 11:00
Общество Право&Порядок
В Новосибирской области снизилось употребление спиртных напитков
22/10/25 10:00
Общество
На строительном рынке Новосибирска эксперты обнаружили КРТ-монополию
22/10/25 9:00
Бизнес Власть Недвижимость
Для новосибирских застройщиков разработали налоговые льготы
21/10/25 20:00
Бизнес Власть Недвижимость
Профильный комитет Заксобрания НСО поддержал повышение транспортного налога
21/10/25 19:00
Власть Общество Транспорт
В Новосибирске завершается капремонт моста на улице Сухарной
21/10/25 18:20
Власть
Новосибирец открыл успешный бизнес благодаря соцконтракту
21/10/25 18:10
Власть
В Новосибирске из-за отключения воды не будут работать школы и детсады
21/10/25 18:00
Общество
Спрос на кикшеринг электросамокатов в Новосибирске вырос в 1,5 раза
21/10/25 17:45
Бизнес Город Общество
Более 600 общественных пространств благоустроят в НСО до 2030 года
21/10/25 17:20
Власть
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять