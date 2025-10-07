Сибиряки сэкономили более 3,2 млрд рублей с начала года

По данным пресс-службы Сибирского банка Сбера, с начала 2025 года жители регионов, где присутствует банк, использовали бонусы Спасибо для оплаты покупок в супермаркетах на сумму, превышающую 2,3 миллиарда рублей. Таким образом, им удалось сохранить в своих семейных бюджетах аналогичную сумму. На автозаправочных станциях автомобилисты оплатили топливо и сопутствующие товары бонусами на общую сумму более 900 миллионов рублей, а в аптеках использовали бонусы на 770 миллионов рублей.

Помимо ежедневных трат, жители Алтайского края и Томской области воспользовались бонусами, чтобы оплатить посещение кафе и ресторанов на 127 и 63 миллиона рублей соответственно. Красноярцы приобрели электронику, оплатив 126 миллионов рублей, а в Кемеровской области и Хакасии жители купили одежду и обувь на 81 и 19 миллионов бонусных рублей соответственно. В Омской области сибиряки оплатили цифровые услуги на сумму 23 миллиона рублей, а жители Новосибирска сократили расходы на путешествия на 22 миллиона рублей. В республиках Тыва и Алтай бонусы были потрачены на товары для детей на 7 и 5 миллионов рублей соответственно.

В Сибири в программе лояльности участвуют около 6,2 миллиона человек, включая 400 тысяч детей младше 14 лет, свыше 300 тысяч подростков и более 570 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них почти 1,3 миллиона – жители Красноярского края, 1,2 миллиона – Новосибирской области, более миллиона – Кемеровской области и немногим меньше – Алтайского края.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера, отметил, что таким образом кредитная организация выражает благодарность миллионам клиентов по всей Сибири за их доверие к ее сервисам и решениям.