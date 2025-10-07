Рекламодателям

В Новосибирске Академия искусств оказалась под угрозой закрытия из-за налогов

  • 07/10/2025, 14:00
Автор: Мария Гарифуллина
Директор частного учреждения дополнительного образования записала обращение к губернатору

В Новосибирске создатели и сотрудники творческого пространства «Академия искусств» обратились к губернатору Андрею Травникову с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась с их учреждением. Они заявляют, что здание, в котором оно расположено, было ошибочно внесено в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. В итоге налоги для них оказались неподъемно высокими.

Академия искусств расположена в здании по адресу ул. Добролюбова, 12. Оно известно как Дом культуры им. А.С. Попова.  В 2001 году здание было признано памятником архитектуры регионального значения. Академия искусств является частным учреждением дополнительного образования и занимает часть здания.

— В 2023-м году это здание было приобретено частными лицами, был произведен ремонт, за который не взялись даже государственные структуры, потому что он был неподъемен для них по средствам. Теперь тут настоящий объект культуры Новосибирска: здесь занимаются дети, здесь проходят симфонические концерты, здесь выступают артисты балета. На данный момент налоговое обременение в связи с этой трагической ошибкой составляет более 2,5 миллиона рублей. Это означает разорение для собственников и закрытие Академии искусств. Уникальное перспективное образовательное учреждение, которое должно было стать украшением Новосибирской области, закроется безвозвратно, — говорит в видеообращении к главе региона директор Академии искусств Елена Рожкова.

Редакция Infopro54 обратилась к директору частной школы искусств с вопросом о разъяснениях со стороны органов власти. Выяснилось, что о своей проблеме Академии искусств чиновникам сообщала, и определенные ответы получала.

—Мы обращались к заместителю руководителя департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области. Нам сказали следующее, что есть небольшая вероятность того, что нас из этого перечня объектов недвижимого имущества могут убрать, но только на 2026-й год, а налоги за 2024 и 2025 годы, которые будут начислены в следующем году, мы обязаны будем оплатить. Это 2 миллиона 860 тысяч рублей  за каждый год. Для нас это неподъемно, — сообщила Infopro54 директор Академии искусств Елена Рожкова.

В России для большинства объектов недвижимости налоговая база (сумма, с которой рассчитывается налог) определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, но для основных и наиболее дорогих видов коммерческой и жилой недвижимости она определяется по кадастровой стоимости.

На основании Налогового кодекса РФ и разъяснений контролирующих органов, налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость для следующих категорий объектов недвижимости.

Для юридических лиц перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, установлен статьей 378.2 НК РФ. К ним относятся:

  • Административно-деловые и торговые центры (комплексы), а также помещения в них.
  • Нежилые помещения, чье назначение или фактическое использование связано с размещением офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.
  • Объекты недвижимого имущества иностранных организаций, которые не осуществляют деятельности в России через постоянные представительства, либо объекты, не относящиеся к деятельности таких представительств .
  • Жилые помещения, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства и некоторые другие объекты, указанные в законе.

Важным условием является то, что конкретный вид недвижимости должен быть упомянут в региональном законодательстве. Кроме того, уполномоченный орган субъекта РФ ежегодно формирует и публикует перечень объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости.

Редакция направила запросы по ситуации со зданием, в котором расположена Академии искусств. Ответы и комментарии будут опубликованы по мере получения.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области растет недоимка по налогам в бюджет.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Рубрики : Общество Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : недвижимость налоги кадастровая стоимость


Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
