Темпы строительства в Новосибирске падают на уровни до введения льготной ипотеки

За 8 месяцев 2025 года в Новосибирской области сдано в эксплуатацию 620,5 тысяч кв метров жилья в многоквартирных домах. Это на 34,7% меньше, чем в 2024 году и в 2,25 раза ниже показателей рекордного 2023 года, сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Отставание от 2022 года составляет 28%, а рост к 2021 году — 16,5%.

Он подчеркнул, что строительная индустрия региона вышла на «уровень полки» 2017-2021 годов, когда в среднем вводилось 1,8 млн кв метров жилья в год.

— По объему строительства регион вернулся на «круги своя». Объем продаж 2025 года ниже среднестатистического показателя за предыдущие 4 года на 28,8%, поэтому снижение объемов ввода МКД будет продолжаться, — прогнозирует эксперт.

Ранее Николаев отмечал, что число ипотечных кредитов под залог прав требования по ДДУ в августе 2025 года в Новосибирской области увеличилось к июлю на 13,2%, к августу 2024 года — на 22,9%. Число ипотечных кредитов на новостройки выросло в 2,96 раза к январю 2025 года.

— Рынок новостроек в целом и ипотечный, в частности, начал восстанавливаться после января 2025 года, когда было пройдено дно. Однако, количество кредитов на новостройки в августе ниже средневзвешенных ежемесячных показателей региона за 6,5 лет на 16% и на 28% больше, чем было в 2019 году до введения льготной ипотеки, — констатировал аналитик.

По его словам, впервые за 1,5 года число ипотечных кредитов по ДДУ превысило количество квартир в новых проектах, выведенных на рынок. Баланс спроса и предложения на новостройки в регионе выравнивается за счет сокращения производства, а не за счет роста спроса на фоне снижения цен.

Напомним, прогноз по вводу жилья на 2025 год в Новосибирской области составляет 2,2 млн кв м. Об этом сообщал министр строительства региона Дмитрий Богомолов. При этом он уточнил, что выдача разрешений на строительство в области упала более чем в два раза. Это означает, что в 2027 году в эксплуатацию будет вводиться меньше жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что более 40% квартир зависли у застройщиков Новосибирска. Для реализации нераспроданного жилья девелоперам региона нужно уже почти пять лет.