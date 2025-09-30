Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке

Брак и сроки его заключения — тема, которая всегда вызывает интерес и споры. Вопрос о том, когда делать предложение, волнует многие пары и специалистов.

Психологи считают, что продолжительность отношений не определяет готовность к браку. Главное — взаимное уважение, забота, благодарность и удовлетворение в интимной жизни. Наличие общих детей и разница в доходах тоже могут укрепить союз, но они не являются обязательными для счастья.

Некоторые пары, прожившие вместе 10 лет, не спешат с браком. Это может быть связано с отсутствием необходимости или страхом перед официальными обязательствами. Алёна Гаврилова, новосибирский психолог, подчёркивает, что важен не срок, а зрелость и осознанность решения. Спешка может быть продиктована эмоциями, а не реальными потребностями. Слишком долгое откладывание также может привести к утрате близости.

Жительница Новосибирска Виктория называет важным фактором совместную жизнь до официального брака.

— Каждый случай индивидуален. Я вышла замуж спустя 5 лет отношений, и считаю, что этого времени достаточно, чтобы понять, какие мы в быту, как решаем проблемы, как поддерживаем друг друга. Кто-то начинает встречаться в 15 лет и в 25 женится, для них это вполне нормальный срок. Мне кажется, всё же важно пожить вместе до брака, чтобы понять, как твой партнёр ведёт себя в повседневности, — отмечает Виктория изданию Горсайт.

Срок отношений не всегда является главным фактором при решении о браке. Важно, чтобы оба партнёра были готовы к этому шагу, ориентировались не только на чувства, но и на совместную жизнь. Это включает быт, привычки и финансовые вопросы.

Ранее редакция сообщала о том, что миф «успеть до 30 замуж» теряет популярность у жительниц Новосибирска.