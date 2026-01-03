СКР начал доследственную проверку серии нападений и грабежей в Новосибирске

В связи с сообщениями о нападениях приезжих в Новосибирске, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал распоряжение о возбуждении уголовного дела. Информацию об этом предоставила пресс-служба ведомства.

Председатель СК России дал ход уголовному преследованию, опираясь на сведения о хулиганских выходках в регионе. По данным, полученным из социальных сетей, в Новосибирске зафиксированы случаи, когда прибывшие лица провоцируют конфликты с горожанами и пытаются совершить кражи. В сообщениях подчеркивается, что группа лиц на протяжении определенного времени ведет противоправную деятельность, как отметили в СК.

В региональном управлении Следственного комитета начата предварительная проверка по статьям 213 УК РФ (хулиганство) и 30, 161 УК РФ (покушение на грабеж). Александром Бастрыкиным дано указание руководителю управления возбудить уголовное дело и предоставить отчет об установленных обстоятельствах и основаниях для публикации.

Ранее редакция сообщала, что в Искитимской больнице началась проверка по поручению Бастрыкина.