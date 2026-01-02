«Чебурашка 2» стал лидером кинопроката в Новосибирске в первые дни января

1 января в кинопрокат вышли сразу три российских фильма для детей: «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино». Infopro54 изучил данные ЕАИС о показах фильмов в кинозалах региона и выяснил, что многие жители Новосибирска решили начать новый год с похода в кино: за первые два дня января названные фильмы посмотрели более 69 тысяч человек.

Лидером кинопроката 1 и 2 января стал фильм «Чебурашка 2». За два дня в кинотеатрах Новосибирской области его посмотрели более 36 тысяч человек. Сборы превысили 24 миллиона рублей. На втором месте по количеству зрителей и сборам — фильм «Простоквашино»: 18,4 тысячи зрителей, сборы — 12,2 миллиона рублей. Третье место у фильма «Буратино»: 15,4 тысячи зрителей, сборы — 10,4 миллиона рублей.

Такое распределение зрительского интереса наблюдается во всех регионах страны.

Ранее редакция рассказывала, какие фильмы на новогодние праздники смотрят зумеры, и есть ли шансы у новых фильмов со временем стать новогодней киноклассикой.