В Искитимской больнице началась проверка по поручению Бастрыкина

Скандал, связанный с Искитимской районной больницей, дошел до председателя следственного комитета России. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву провести проверку в медучреждении.

Напомним, на минувшей неделе на сайте петиций появилось открытое обращение сотрудников Искитимской центральной больницы (ЦРБ) к губернатору Андрею Травникову по поводу низких зарплат и условий труда. Они называют ситуацию критической и говорят, что она угрожает качеству медицинской помощи. Медики также направили жалобу в областную прокуратуру.

В частности, в обращении говорится, что в больнице отсутствуют лекарства и реактивы для проведения анализов, а перевязочный материал медики приобретают за свой счет.

В качестве одной из причин сложившегося положения руководство больницы называет долг учреждения, превышающий 100 миллионов рублей. Однако сотрудники задаются вопросом о происхождении этой суммы и расходовании целевых бюджетных средств.

На момент публикации материала статью подписали более 1000 человек.

Одна из сотрудниц больницы рассказала Infopro54 о том, что поставщики отказываются работать с медучреждением из-за больших долгов. Речь идет о поставках моющих материалов, реагентов, которые необходимы для проведения лабораторных анализов. Об отсутствии реактивов говорят и искитимцы, которые комментируют новости о больнице в соцсетях в группе ВКонтакте «Наш город Искитим».

— Вчера была на приеме в больнице. И скажу честно, с таким безобразием даже в 90-х не сталкивалась! К узким специалистам записи нет. Сказали, приходить после Нового Года. Записали на анализ крови и сказали, что могут в день приема отказать (т.к может не оказаться материалов для анализа). В сдаче анализа мочи, отказали сразу! На вопрос: «Как же вы работаете???» Врач и медсестра потупили взгляд и промолчали! — пишет Ольга Х. — Реактивов очень часто нет, просто НЕТ, поэтому мы ездим в «Санитас» или в Бердск в «Вегу» там без проблем, можно сдать и гормоны и общий анализ крови, и мочу . Писала в Министерство здравоохранения в прошлом году, когда ребёнку с температурой 40 скорая не сделала тест на ковид, по приезду в инфекционное отделении так же (в тесте) было отказано, только после включённой камеры и слов «пишите письменный отказ», был проведён тест. В этом году аналогичная ситуация и с тестами, и с анализами, и с УЗИ — его можно ждать месяцами и не дождаться вовсе. По этому поводу так же писала в чат контроль, — сообщает Олеся А. — Моя свекровь попала в эту больницу с давлением двести и сахаром 21, кроме таблетки темпальгина там нет ничего. Капельниц нет, хотя она много лет отработала в этой больнице участковой медсестрой, — рассказывает Яна Н.

9 декабря прошла встреча коллектива больницы с министром здравоохранения региона Ростиславом Заблоцким. После ее завершения он рассказал Mash Siberia, что будет чаще приезжать в медучреждение и организует его аудит.

— Мы будем проводить нормальный аудит финансовый и медицинский. Встречи будут регулярные до нормализации состояния. Мне понятно, что возникла слабая коммуникация между руководством больницы и сотрудниками. Пока мне никто не подтвердил, что есть снижение зарплаты. Просто два квитка сравнивать сложно. Будем погружаться, смотреть начисление каждого, в первую очередь тех, кто говорит, что у них снизилась зарплата. Достаточно широкий пласт сотрудников будем брать для аналитики. Нужно работать с экономистами и бухгалтерами персонально по каждому, цитирует издание чиновника.

Следственный комитет проводит проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее редакция сообщала о том, что в медвузах России вводят обязательную отработку для медиков в системе государственной медицины, если они учатся на бюджете.