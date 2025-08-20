Мошенники добрались до рынка вывоза мусора в Новосибирске

В соцсетях и домовых чатах Новосибирска стали появляться ложные сообщения о том, что в зоне малоэтажной застройки прекращают принимать отходы с помощью мобильных контейнеров.

— С 1 сентября рабочие к мусору прикасаться не должны. Жители сами должны закидывать отходы в мусоровоз, либо складывать их в контейнер, который высыпается в машину. Походе, придется устанавливать индивидуальные контейнеры под мусор, — говорится в сообщении.

В пресс-службе АО «Спецавтохозяйство» заявили, что сообщения о возможной отмене кольцевого сбора отходов от частных домов — фейк. Правила накопления и транспортировки твердых коммунальных отходов в Новосибирской области утверждены постановлением правительства №176-п. Никаких изменений в действующем порядке не предвидится. Сбор отходов по-прежнему происходит в пакетах, прямо от домов, без установки специальных контейнеров.

— Мы настоятельно призываем жителей внимательно относиться к источникам информации и не верить слухам, передающимся через чаты. Актуальные сведения о любых изменениях в сфере обращения с отходами будут оперативно опубликованы на нашем официальном сайте аосах.рф и на странице в «ВКонтакте», — сообщили в «АО «САХ».

Напомним, с июля в Новосибирской области начал действовать новый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов: 91,52 рубля с человека (+5 рублей). Платежки с новой ценой новосибирцы получили в августе.

Ранее редакция сообщала о том, что председатель дома в Новосибирске похитила на вывозе мусора 850 тысяч рублей.