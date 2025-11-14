Снежная и тёплая погода ожидает новосибирцев на выходных

По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 15 ноября, в столице Сибири ночная температура опустится до -14…-16 градусов, а днём поднимется до -2…-4 градусов. Местами ожидается небольшой снег. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду, с порывами до 14 м/с.

В воскресенье, 16 ноября, в городе потеплеет. Ночью столбик термометра будет показывать -2…-4 градусов, а днём поднимется до -1…+2. Осадков не ожидается.

Стоит отметить, что в старину считалось, если 15 ноября небо тучами затянуто, то следует ждать оттепели. Затуманенное вечернее небо было предвестником сильных ветров.

16 ноября отмечали Анну Холодную. По погоде в этот день судили о будущем урожае: если не было снега — ждали хлеба, а если было холодно — опасались голодной осени. Ещё смотрели на опавшие листья осины: если они лежали светлой стороной вверх — ждали тёплой зимы, а если тёмной — студёной и суровой.

