Частные метеостанции Новосибирской области интегрируют в единую систему наблюдений

  • 05/11/2025, 12:05
Автор: Оксана Мочалова
поле
Регион стал участником пилотного проекта

В 2026 году российская система агрострахования планирует перейти на использование единой системы агрометеорологического обеспечения с включением в нее частных метеостанций. Новосибирская область (единственная из Сибирского федерального округа) вошла в число регионов, где ведутся пилотные проекты. Также в эксперименте участвуют Самарская и Нижегородская области. Создание сети связано с необходимостью подтверждения страховых случаев со стороны Росгидромета для программы многорискового страхования урожая.

В Минсельхозе Новосибирской области редакции Infopro54 рассказали, что в регионе отмечается увеличение застрахованной площади сельхозтоваропроизводителями. Если в 2023 году было застраховано 106 тыс. га, то в текущем году в 2,14 раза больше. В 2024 году застраховано площади в 2,4 раза больше уровня 2023 года (255 тыс. га).

— Для сохранения урожая от чрезвычайных ситуаций, погодно-климатических условий, присущих Сибири, в регионе действует мера господдержки: «Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства». В 2025 году по данному направлению была профинансирована 91 заявка на сумму 37 383 286,17 рублей, застрахованная площадь составила 227,1 тыс. га, — отметили в ведомстве.

В Минсельхозе напомнили, что Новосибирская область включает в себя 30 муниципальных образований. В каждом из них установлено по одной метеостанции ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

— Однако значительная площадь муниципальных образований показывает, что одна станция не может обеспечить необходимую детализацию данных для всех сельхозугодий. Таким образом, дефицит проявляется не в отсутствии станций, а в недостаточной плотности их размещения для получения высокоточных и локализованных метеоданных, необходимых для современного сельского хозяйства. Развитие сети метеостанций позволит решить эту задачу, — подчеркнули в Минсельхозе.

При этом в регионе ежеквартально проводится сбор информации о количестве и наименовании автоматических метеостанций, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области, а также о наличии сертификатов и аккредитаций с указанием производителей указанных автоматических метеостанций.

— В настоящее время сельхозтоваропроизводителями используется 15 метеостанций разных производителей, — уточнили в ведомстве.

И добавили, что значительных системных проблем, препятствующих интеграции, в регионе не зафиксировано.

В ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» на запрос редакции ответили, что Новосибирская область была выбрана в число пилотных не случайно. В регионе хорошо развито сельское хозяйство, суровый климат с большим количеством опасных агрометеоявлений, огромные расстояния, а также наличие метеорологов-методистов и технических специалистов в ведомственном учреждении Росгидромета.

По данным гидрометеослужбы, на территории Новосибирской области функционируют 39 метеорологических станций со стандартной программой метеонаблюдений, а также на 35-ти гидрологических постах измеряются отдельные метеопараметры.

— Если не брать в расчеты метеонаблюдения на гидропостах, то в НСО одна метеостанция приходится на 4,6 тыс. кв.км, т.е., в среднем, через каждые 67 км. При рекомендуемой Всемирной метеорологической организацией (ВМО) плотности пунктов метеонаблюдений – 1 станция через каждые 50-60 км, Новосибирская область «выглядит неплохо». Из соседних областей «плотнее» метеосеть только в Кемеровской области, — отметили в гидромете.

На начало проекта, на полях сельхозтоваропроизводителей региона были установлены 12 частных метеостанций российского производства.

— Опыт работы показал, что передачи данных с частных АМС на сервер ЦСДН показал, что владельцы частных АМС, поддерживая в целом идею пилотного проекта и содействуя участникам проекта, не всегда обладают техническими возможностями, позволяющими настроить поступление их данных в сеть гидрометеослужбы. Приходится обращаться к производителям метеооборудования за содействием. Но даже им подчас бывает сложно «подстроиться под гидрометеослужбу»: АМС изначально настроены по другим параметрам, в первую очередь – по дискретности передачи метеорологических данных. Системы хранения данных производителей и ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» обладают разной архитектурой и являются технологическими независимыми серверами, — отметили в «Западно-Сибирском УГМС».

В ведомстве добавили, что в октябре 2025 года к единой сети подключились еще три метеостанции: АО «КФК Русское поле» (Каргатский район) и две метеостанции в Искитимском районе.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские аграрии убирают хлеб по ночам.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

