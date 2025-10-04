Питерская компания оспорила торги по контролю за реконструкцией Толмачёво

Торги по определению подрядчика для осуществления строительного контроля за реконструкцией аэропортового комплекса «Толмачёво» в Новосибирске приостановлены. Жалобу в УФАС подало питерское ООО «ЭкоЛэнд».

В компании считают, что при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурсе не были засчитаны в полном объеме исполненные участником договоры на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по строительству и реконструкции объектов капитального строительства. Заявители уверены, что контракты полностью соответствуют требованиям извещения и неоднократно принимались к оценке другими заказчиками в конкурсах, проводимых ранее.

Кроме того, компания указывает на нарушение сроков проведения закупочных процедур. Так, дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок должна была проводиться 29 сентября, а дата подведения итогов — 30 сентября 2025. Однако в компании утверждают, что оценка вторых частей заявок и подведение итогов осуществлены 26 сентября.

— Это тоже может указывать на нарушения при подведении итогов закупки, — говорится в документе.

Кроме того, компанию не устроил проект госконтракта. В жалобе утверждается, что он не отвечает существу обязательства условия.

По мнению заявителя, указанные разночтения извещения могут привести к возникновению конфликтов и судебных разбирательств и должны быть устранены. ООО «ЭкоЛэнд» потребовало приостановить торги, отменить результаты определения поставщика. Кроме того, компания настаивает на проведении внеплановой проверки на предмет нарушения требований федерального закона № 44-ФЗ и выдать предписание об устранении допущенных нарушений.

Напомним, тендер на определение подрядчика для строительного контроля за реконструкцией аэропортового комплекса Толмачёво был объявлен в начале сентября 2025 года. Стартовая цена контракта составляла 70,3 млн рублей. Срок исполнения контракта — декабрь 2027 года.

Победитель аукциона должен провести анализ соответствия рабочей документации для выполнения работ на объекте утверждённой проектной документации, проверить обоснованность технических решений, согласование корректировок проектных решений, а также проконтролировать наличие у подрядчика необходимых разрешений в органах местного самоуправления и надзорных органах и т.д.

Стоит отметить, что подрядчик для реконструкции аэропортового комплекса Толмачёво был определен в июне 2025 года. Им стал единственный участник тендера — АО «Новосибирскавтодор». Начальная цена контракта составляла 6,59 млрд рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «ЭкоЛэнд» образовано в июне 2011 года в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — «Технические испытания, исследования, анализ и сертификация». Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Генеральный директор — Сергей Лаврухин. Учредителями являются Алина Фаррахова (49%) и ООО «Аргумент» (51%), которое принадлежит в равных долях Светлане и Михаилу Пазинич. На конец 2024 года выручка компании составила 668,7 млн рублей (в 2023 году — 429,8 млн рублей), чистая прибыль — 143,3 млн рублей ( в 2023 году — 54,5 млн рублей).

