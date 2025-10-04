В Минприроды рассказали, какие опасности подстерегают новосибирцев в осеннем лесу

Наступила осень, а это прекрасное время для прогулок по лесу. Однако, в Минприроды Новосибирской области напомнили, что романтика дикой природы не отменяет ее суровых законов. В ведомстве рассказали, что тайга и леса северных районов Новосибирской области в этот период могут быть опасными.

Например, осенью у медведей наступает период гиперфагии — экстремального потребления пищи для накопления жира на спячку.

— В это время они патрулируют большие территории, агрессивны, так как любая встреча с конкурентом или человеком – это потеря драгоценной энергии. Перед сном они едят все, что может дать необходимые калории, — рассказали в Минприроды.

Кроме того, в осеннем лесу трудно ориентироваться: листопад меняет виды, а тропы могут быть завалены буреломом или покрыты снегом.

Помимо этого, традиционные переправы могут быть опасными из-за резких перепадов температур (от плюсовых днем до минусовых ночью), сильных ветров, дождей и снегопадов, а также разливы рек после дождей.

В ведомстве рассказали, что в регионе акцент на развитии экологического туризма делается, в первую очередь, на безопасности и рациональности. Обязательными являются маршрутизация и регистрация, контроль за соблюдением заявленного маршрута, обеспечение группы техническими средствами связи и безопасности, а также оборудование «точек спасения» от зверей. Кроме того, в регионе действует четкий регламент, определяющий периоды, когда посещение определенных участков тайги запрещено в связи с повышенной опасностью. Например, в период гона у опытных, осенняя активность медведя, периоды ледостава и паводка.

