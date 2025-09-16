Спрос на водителей в Новосибирской области упал на 50%

За прошедший месяц в Новосибирской области заметно сократилось число вакансий для водителей.

По сравнению с тем же периодом прошлого года их стало меньше на 47%. При этом средний уровень предлагаемой зарплаты остался прежним — 80 000 рублей. Важно отметить, что количество откликов на вакансии, наоборот, выросло на 35%.

Больше всего сократилось количество вакансий для водителей категории Е (разрешение на управление транспортными средствами сцепленной техники) — на 73%. При этом их средняя зарплата осталась прежней — 130 000 рублей в год.

Предложений для водителей спецтехники тоже стало меньше — на 69%. Их средняя зарплата не изменилась и составляет 78 000 рублей.

Число вакансий для водителей категории D (даёт право управлять транспортными средствами, предназначенными для перевозки пассажиров), в которых более 8 сидячих местуменьшилось на 56%, а их средняя зарплата снизилась на 4% и теперь составляет 70 000 рублей.

Количество предложений для водителей категории С (даёт право управлять грузовыми автомобилями с максимальной массой свыше 3,5 тонн) — на 35%, при этом их средняя зарплата выросла на 6% и достигла 90 000 рублей.

В последние месяцы наблюдается небольшой рост числа вакансий для таксистов — на 7%. При этом медианная зарплата водителей такси увеличилась на 11%, достигнув 100 000 рублей.

Количество вакансий для водителей троллейбусов и трамваев также не уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Медианная зарплата на этих сегментах рынка в Новосибирске осталась на прежнем уровне — 66 000 рублей.

— Снижение количества вакансий и изменение их структуры могут быть связаны с общим охлаждением рынка автоперевозок и корректировкой логистических цепочек. Стоит отметить, что снижение спроса на соответствующие услуги также указывает на неготовность работодателей платить более высокие зарплаты, — говорится в сообщении сервиса Зарплата.ру.

