Обновление центра Новосибирска опробуют на кукольном театре

  • 16/09/2025, 16:30
Обновление центра Новосибирска опробуют на кукольном театре
В новом образе площадка станет «пробой пера» в обустройстве пешеходной улицы Ленина

Новый стиль центра Новосибирска: Премьера в кукольном театре

В конце сентября начнутся масштабные работы по обновлению территории, прилегающей к Новосибирскому областному театру кукол. Первый (промежуточный) результат город увидит уже в этом октябре. А полная реализация масштабного проекта запланирована к июню будущего года, когда театр примет IV Международный фестиваль «ПЕРЕКРЁСТОК». Об этом сообщил директор театра Юрий Горлатых на пресс-конференции.

По его словам, событийная часть фестиваля «ПЕРЕКРЁСТОК» всегда подразумевала активное использование площади перед театром, но за годы, прошедшие с открытия этого здания в 1999м году, площадь «подустала».

Идея ее обновления — коллективный проект театра, АНО «Большой Новосибирск» и Новосибирского отделения Союза архитекторов России.

Как отметил Пётр Долнаков, вице-президент Союза архитекторов РФ, площадь после обновления должна стать одним из композиционных ядер центра Новосибирска (чьё обновление — тоже действующий проект, пусть и более долгосрочный).

Площадь после обновления должна стать одним из композиционных ядер центра Новосибирска

Площадь эта интересна по своей архитектурной типологии: она принадлежит к редкому в российский городах архетипу «пьяццета» (компактная площадь перед зданием, интегрированная со сплошным фронтом линейной застройки). Такая типология фактически делает работы по обновлению площади частью реновации улицы Ленина.

По мнению Петра Долнакова, реновация улицы Ленина под улицу-променад находится в том же потоке приоритетов.

— Раз уж Новосибирск позиционирует себя как третий город страны, улица Ленина в новом облике должна стать третьей улице России, — отметил Долнаков.

Первый этап реконструкции площади кукольного театра подразумевает замену тротуарного мощения. Истертые и растрескавшиеся цементные плиты будут заменены на плитку из композитного материала, стойкого и к сибирской погоде, и к функциональным нагрузкам. В состав композита входит натуральная мраморно-гранитная крошка — компонент, предохраняющий подошвы пешеходов от скольжения в дождь. Это, напомним, было одной из слабых сторон цементной брусчатки, массово использовавшейся в наших городах с ранних 2000-х. Как подчеркнул Александр Губин, директор МКУ «Управление дорожного строительства», новая плитка не просто технологичнее, но и требует от монтажников максимальной дисциплины. Укладывать её будут не просто в песок (как «катушки» и «зигзаги» 2000-х), а на цементосодержащую подложку, которая не позволит плиткам «гулять» и проседать. Плитки имеют и специальную проработку торцов — чтобы минимизировать стыки, приблизить их к идеалу бесшовного покрытия (безопасного для тонких. каблуков, для колёс колясок и детских самокатов).

Первый этап реконструкции площади кукольного театра подразумевает замену тротуарного мощения

Как пояснила автор проекта, архитектор Александра Брусенкова, композиция мощения будет иметь и эстетический, и смысловой аспекты: выкладываться плитка будет в виде цветового градиента с динамическим акцентом на функциональные зоны театра — главный портал, летний театр и служебный вход. На втором этапе реконструкции будут обновлены декоративные стены площади, фонари и скамьи.

Предприятия, участвующие в проекте (завод «Ликолор», производящий цветной кирпич и завод REVERTEC, выпускающий тротуарную плитку), будут ориентироваться и на актуальные тренды архитектурной колористики, и на исторический контекст. Как известно, композиция здания — это симбиоз русского модерна 1910-х, олицетворяемого начальной школой работы А.Д. Крячкова, и постмодернизма 1990-х. Для обоих стилевых компонентов кирпич в его натуральном виде — базовый материал.

Примечательно, что незадолго до того директор завода «Ликолор» Александр Портнов был экспертом-спикером Дней Архитектуры в тематической подгруппе «Локальная идентичность». Именно кирпич в цветовых вариациях был признан «типично новосибирским» материалом, носителем здешнего культурного кода (в отличие от дерева — титульного материала Иркутска и Томска.

Как отметил Пётр Долнаков, живая логика процесса подразумевает вскоре взяться и за более масштабный проект — за будущую Театральную площадь, формируемую зданиями театра «Красный факел» и ДК Октябрьской революции. На эту тему есть целый десяток проектных предложений разной степени радикальности (вплоть до разноуровневой площади с градиентным рельефом), но конкретное архитектурное решение будет выбираться в контексте работы над улицей Ленина.

Напомним, мэрия Новосибирска в июле объявила конкурс на актуализацию дизайн-проекта пешеходной зоны улицы Ленина: от площади Ленина до проспекта Димитрова. Однако, на него не заявился ни один участник.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия планирует провести инвентаризацию всех коммуникаций на улице Ленина и организовать переговоры с их владельцами

Фото базовое Infopro54, автор: Юлия Данилова, внутри текста — Игорь Смольников.

589

