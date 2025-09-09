На каждую пятую новую вакансию в Новосибирске ищут рабочих

В августе работодатели Новосибирской области заявили 27,3 тысячи новых вакансий, сообщили в пресс-службе hh.ru. Из низ 6,1 тысяча — рабочие специальности. Это каждая пятая вакансия в регионе, или 23%.

Сейчас в области больше всего предложений для водителей, разнорабочих, упаковщиков, комплектовщиков и курьеров. За последний месяц для этих профессий поступило по 0,9 тысяч вакансий. Слесари, сантехники, сварщики и машинисты также востребованы — по 0,4 тысяч вакансий.

— Соискатели находятся в неплохой ситуации: можно найти либо новую работу, либо достаточно выгодную подработку, особенно по ряду рабочих профессий или так называемых «синих» воротничков, — констатировали эксперты hh.ru.

Средняя зарплата для рабочих профессий, предлагаемая в Новосибирске, составляет 100 тысяч рублей. Это выше медианной зарплаты по области, которая равна 75 тысячам рублей.

Между тем, президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин отмечал, что сегодня многие промышленные предприятия региона сигнализируют о сокращении объема гражданского заказа.

— Мы два года говорили, что промышленности не хватает кадров и людей. Сейчас начала поступать информация о том, что кадры снова выстраиваются в очередь для трудоустройства на предприятия. То есть ситуация снова переворачивается, — констатирует Карпекин.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск находится в лидерах по количеству трудоголиков в России. Во многих случаях трудоголизм имеет не финансовую, а психологическую подоплёку.