Почти 2,5 тысячи квартир в новых долгостроях насчитали в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Эксперт оценил реальный срок задержки строительства таких объектов в 8–10 лет

Ввод почти 2,5 тысяч квартир в Новосибирской области откладывается на 8–10 лет. К такому выводу пришёл аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. Это примерно 134 тыс. квадратных метров жилья.

При этом официальная статистика выглядит обнадёживающе. В марте 2026 года в Новосибирской области с переносом сроков строилось только 12,9% квартир. Для сравнения: в первой половине 2025 года эта доля достигала 32,6%.

Однако 134 тыс. кв. метров, которые застройщики заявили к сдаче в 2026–2029 годах, изначально обещали ещё в 2017–2019 годах. То есть разрыв достигает 8–10 лет.

— Могу заверить: если кто-то решится купить квартиру в проблемном объекте, недостатка в предложениях не будет. Покупателю убедительно объяснят, что в этом конкретном доме все вопросы решены и до ввода осталось совсем немного, а выгода существенная. Но чудес не бывает, — предупреждает Сергей Николаев.

Ещё одним тревожным моментом, по мнению эксперта, является методика подсчёта нарушений. Он подчёркивает, что данные «ЕРЗ-АНАЛИТИКИ» и ДОМ.РФ по одним и тем же компаниям, включая лидеров рынка, сильно расходятся. Застройщику могут не засчитывать просрочку, если он завершает чужой проблемный объект или переносил срок в тот момент, когда у дома ещё не было дольщиков.

— Надеюсь, что на принятие решений не влияет бюджет лояльности застройщика, но ошибок много, и их легко найти через проектные декларации, — добавляет эксперт.

По его прогнозу, реальная доля нарушений сроков ввода будет не 12,9%, а как минимум вдвое больше.

При этом цены на новостройки в Новосибирске практически стоят. По расчётам Николаева, средневзвешенная цена квадратного метра снизилась с 160,6 тыс. рублей в январе 2026 года до 154,9 тыс. рублей в апреле. Разница между ценой сделки и ценой предложения выросла до 5,96%. На рынке сложилась ситуация, когда число отложенных объектов велико, но цены не растут.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область сдаёт позиции в льготной ипотеке. Объём выданных средств на покупку квартир за месяц сократился на 5%.

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Новые законы для новосибирцев заработают в июне 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

Июнь 2026 года принесет жителям Новосибирска и области более десятка законодательных нововведений. Перемены затронут как семейный бюджет, так и повседневные услуги.

С 1 июня 2026 года семьи с двумя и более детьми могут оформить ежегодную налоговую выплату. Ее получат родители, которые работают и платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Механизм работает как возврат части уплаченного ранее налога. С дохода семьи сначала удерживают стандартные 13%, а затем пересчитывают по льготной ставке 6%, а разницу (7%) возвращают.

Снос павильонов, «Турист» и «Аэрон»: архитекторы оценили изменения на новосибирской площади Маркса

Облик новосибирской площади Маркса в 2026 году кардинально меняется. К сдаче готовится гостиница «Турист», возле строящегося «Аэрона» сносят торговые павильоны. Infopro54 зафиксировал эти изменения и поговорил о них с архитекторами.

Гостиница «Турист» — долгострой, возведение которого растянулось на десятилетия. Здание визуально уже освободили от строительных заборов и техники, и хотя объект еще не принимает гостей, он выглядит завершенным. Для жителей Левобережья эти изменения безусловно со знаком плюс. Они говорят, что без строительных заборов данный объект выглядит точно лучше.

Первые предприниматели получили места для торговли на кладбищах через аукцион

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске подведены итоги первого аукциона на размещение на территории кладбищ города нестационарных торговых объектов. Он прошел 25 мая.

Судя по размещенной документации, на торги выставлялись два участка на Мочищенском шоссе в районе Заельцовского кладбища: площадь участков и НТО, которые на них можно разместить составляла по 12 кв м, а срок аренды ― по 7 лет. Стартовая стоимость каждого лота составляла 184,8 тысяч рублей в год. В документах подчеркивается, что при отделке торговых павильонов используется основной цвет неостекленных поверхностей ― графитовый серый, дополнительный ― черно-серый, на фризе ― фирменный цвет хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю. НТО могут быть только одноэтажные высотой не более 5 метров.

Пивоваренный гигант из Китая заинтересовался продукцией новосибирских компаний

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские производители начали переговоры с Tsingtao Brewery — пивоваренным гигантом, занимающим второе место в КНР по объёмам выпуска и лидирующим по экспорту китайского пива. Об этом стало известно по итогам B2B-встреч делегации новосибирских предпринимателей в Центре международных проектов в КНР.

— Стороны обсуждают возможную кооперацию, включая поставки сырья и готовой продукции для крупнейшего пивного фестиваля в провинции Шаньдун, — пояснили в Минэкономразвития Новосибирской области.

«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

Автор: Юлия Данилова

В России взлетел спрос на финансовых тарологов и астрологов. Они продают «денежные расклады», советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть «энергию прибыльного портфеля». Как сообщили «Известия», крупнейшие профильные соцсети, ориентируясь на спрос, уже внедрили полноценную колоду «Таро для трейдеров» и «астрологические индикаторы», где движение акций и криптовалют объясняют солнечными циклами, затмениями и положением планет.

Заместитель руководителя комитета по международным связям и экспорту НОО «Опоры России», исполнительный директор ООО «Сибтрейн» Намер Ради считает, что рост интереса к эзотерическим практикам в инвестиционной среде — это не смена парадигмы, а классическая поведенческая реакция на высокую макроэкономическую неопределенность.

Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

Автор: Юлия Данилова

В апреле в Новосибирской области, впервые с начала 2026 года, был зафиксирован рост индекса промышленного производства — 100,1% к аналогичному месяцу предыдущего года. Об этом сообщил Новосибирскстат. Однако, по итогам четырех месяцев все еще наблюдается просадка индекса — 95,2% к уровню 2025 года.

Судя по данным статистики, рост показателя в апреле обеспечили компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (108%) и предприятия обрабатывающих производств (100,2%). По итогам четырех месяцев лидируют предприятия, обеспечивающие новосибирцев электроэнергией, газом и теплом.

