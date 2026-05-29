Почти 2,5 тысячи квартир в новых долгостроях насчитали в Новосибирске

Ввод почти 2,5 тысяч квартир в Новосибирской области откладывается на 8–10 лет. К такому выводу пришёл аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. Это примерно 134 тыс. квадратных метров жилья.

При этом официальная статистика выглядит обнадёживающе. В марте 2026 года в Новосибирской области с переносом сроков строилось только 12,9% квартир. Для сравнения: в первой половине 2025 года эта доля достигала 32,6%.

Однако 134 тыс. кв. метров, которые застройщики заявили к сдаче в 2026–2029 годах, изначально обещали ещё в 2017–2019 годах. То есть разрыв достигает 8–10 лет.

— Могу заверить: если кто-то решится купить квартиру в проблемном объекте, недостатка в предложениях не будет. Покупателю убедительно объяснят, что в этом конкретном доме все вопросы решены и до ввода осталось совсем немного, а выгода существенная. Но чудес не бывает, — предупреждает Сергей Николаев.

Ещё одним тревожным моментом, по мнению эксперта, является методика подсчёта нарушений. Он подчёркивает, что данные «ЕРЗ-АНАЛИТИКИ» и ДОМ.РФ по одним и тем же компаниям, включая лидеров рынка, сильно расходятся. Застройщику могут не засчитывать просрочку, если он завершает чужой проблемный объект или переносил срок в тот момент, когда у дома ещё не было дольщиков.

— Надеюсь, что на принятие решений не влияет бюджет лояльности застройщика, но ошибок много, и их легко найти через проектные декларации, — добавляет эксперт.

По его прогнозу, реальная доля нарушений сроков ввода будет не 12,9%, а как минимум вдвое больше.

При этом цены на новостройки в Новосибирске практически стоят. По расчётам Николаева, средневзвешенная цена квадратного метра снизилась с 160,6 тыс. рублей в январе 2026 года до 154,9 тыс. рублей в апреле. Разница между ценой сделки и ценой предложения выросла до 5,96%. На рынке сложилась ситуация, когда число отложенных объектов велико, но цены не растут.

