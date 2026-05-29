Библиотекарь из Маслянино победила во Всероссийском конкурсе

В рамках первого Всероссийского конкурса «Библиотечная Система», инициированного компанией МТС, Благотворительным фондом «Система» и Российской государственной библиотекой, были объявлены лауреаты. Мероприятие, целью которого является поддержка учреждений культуры и их персонала в сельской местности, а также в малых и средних городах, вручило гранты семи библиотечным организациям на реализацию проектов, направленных на цифровизацию, повышение доступности и благоустройство. Кроме того, 15 библиотекарей получили награды за свой вклад в развитие сферы. Среди награжденных — сотрудник Маслянинской централизованной библиотечной системы.

Стартовавший в марте конкурс ставит своей задачей трансформацию библиотек в современные центры социального притяжения, объединяющие социальную активность, образовательные инициативы и культурные мероприятия, с акцентом на цифровую грамотность. На конкурс поступило свыше тысячи предложений и портфолио от участников из 78 регионов. Оценку проектов проводили ведущие эксперты из сферы библиотечного дела, некоммерческих, общественных и образовательных организаций. По итогам отбора было выделено 7 перспективных инициатив, а 15 специалистов отмечены за личные достижения в профессии.

Торжественное вручение наград состоялось в Екатеринбурге, площадкой для которого стал Всероссийский библиотечный конгресс. Среди победителей — директор Маслянинской ЦБС Светлана Литвинова. Ее проект, включающий интерактивную карту Маслянинского округа с историческими сведениями и экспозиционную книжную выставку, предоставил жителям района доступ к краеведческой литературе, фотографиям, видеоматериалам о каждом поселении, а также информации о выдающихся личностях, достопримечательностях и памятных местах. В реализации проекта были задействованы передовые мультимедийные технологии и технологии дополненной реальности, включая виртуальные экскурсии.

Победа стала для Светланы Литвиновой настоящей радостью. По ее словам, Краеведческий зал сегодня очень востребован, и успех стал возможен только благодаря общим усилиям, упорному труду, поддержке администрации округа и партнеров. Читатели и школьники активно изучают историю родного края, создавая собственные проекты.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что библиотеки сегодня становятся центрами культурной жизни и досуга. Они не только предоставляют доступ к информации, но и помогают ориентироваться в цифровом мире. Их роль в поддержке местных сообществ и воспитании будущих поколений неоценима.