Треть россиян используют при оплате за границей российские платежные сервисы

Согласно результатам опроса, значительная доля жителей России предпочитает приобретать товары и услуги за границей, как во время международных поездок, так и посредством онлайн-покупок. В качестве основных методов оплаты в зарубежных поездках респонденты назвали российские платежные системы. В частности, оплата по QR-коду используется 34% опрошенных, а карты российских банков – 25%. Эти данные были озвучены старшим вице-президентом, возглавляющим департамент продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексеем Охорзиным в преддверии Петербургского международного экономического форума 2026 года.

Ежегодно четверть россиян активно интересуется у своих банков возможностью совершать платежи через QR-код. Еще 23% специально заказывают карты российских банков, функционирующие в системе UnionPay. Остальные путешественники заблаговременно меняют наличные на местную валюту, устанавливают иностранные платежные приложения или оформляют банковские карты в зарубежных банках. Такая предусмотрительность помогает минимизировать возможные трудности во время пребывания за границей.

Свыше 60% опрошенных отдают предпочтение безналичным способам оплаты, в том числе посредством QR-кодов, избегая рисков, связанных с другими методами. Особый интерес к оплате по QR-коду проявляет молодое поколение и жители больших городов.

В преддверии летнего туристического сезона россияне планируют активно использовать альтернативные платежные инструменты, в первую очередь, для приобретения еды (33%), одежды (28%) и оплаты развлекательных услуг (25%). Именно в этих категориях расходов за рубежом отмечается наибольшее количество безналичных транзакций.

Алексей Охорзин подчеркнул, что наблюдается явная тенденция к использованию альтернативных платежных решений, среди которых оплата по QR-коду занимает лидирующие позиции.

*Опрос проведен в мае 2026 года среди 1500 жителей крупных городов с населением от 100 тыс. человек. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.