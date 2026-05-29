Треть россиян используют при оплате за границей российские платежные сервисы

При этом свыше 60% опрошенных отдают предпочтение безналичным способам оплаты, в том числе посредством QR-кодов

Согласно результатам опроса, значительная доля жителей России предпочитает приобретать товары и услуги за границей, как во время международных поездок, так и посредством онлайн-покупок. В качестве основных методов оплаты в зарубежных поездках респонденты назвали российские платежные системы. В частности, оплата по QR-коду используется 34% опрошенных, а карты российских банков – 25%. Эти данные были озвучены старшим вице-президентом, возглавляющим департамент продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексеем Охорзиным в преддверии Петербургского международного экономического форума 2026 года.

Ежегодно четверть россиян активно интересуется у своих банков возможностью совершать платежи через QR-код. Еще 23% специально заказывают карты российских банков, функционирующие в системе UnionPay. Остальные путешественники заблаговременно меняют наличные на местную валюту, устанавливают иностранные платежные приложения или оформляют банковские карты в зарубежных банках. Такая предусмотрительность помогает минимизировать возможные трудности во время пребывания за границей.

Свыше 60% опрошенных отдают предпочтение безналичным способам оплаты, в том числе посредством QR-кодов, избегая рисков, связанных с другими методами. Особый интерес к оплате по QR-коду проявляет молодое поколение и жители больших городов.

В преддверии летнего туристического сезона россияне планируют активно использовать альтернативные платежные инструменты, в первую очередь, для приобретения еды (33%), одежды (28%) и оплаты развлекательных услуг (25%). Именно в этих категориях расходов за рубежом отмечается наибольшее количество безналичных транзакций.

Алексей Охорзин подчеркнул, что наблюдается явная тенденция к использованию альтернативных платежных решений, среди которых оплата по QR-коду занимает лидирующие позиции.

*Опрос проведен в мае 2026 года среди 1500 жителей крупных городов с населением от 100 тыс. человек. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

Автор: Юлия Данилова

В России взлетел спрос на финансовых тарологов и астрологов. Они продают «денежные расклады», советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть «энергию прибыльного портфеля». Как сообщили «Известия», крупнейшие профильные соцсети, ориентируясь на спрос, уже внедрили полноценную колоду «Таро для трейдеров» и «астрологические индикаторы», где движение акций и криптовалют объясняют солнечными циклами, затмениями и положением планет.

Заместитель руководителя комитета по международным связям и экспорту НОО «Опоры России», исполнительный директор ООО «Сибтрейн» Намер Ради считает, что рост интереса к эзотерическим практикам в инвестиционной среде — это не смена парадигмы, а классическая поведенческая реакция на высокую макроэкономическую неопределенность.

Сибиряки хотят получать зарплату раз в неделю

Примерно каждый третий работающий житель России выражает желание получать зарплату еженедельно, хотя на практике большинство компаний производят выплаты дважды в месяц. К таким выводам пришли специалисты ВТБ в ходе опроса, проведенного накануне ПМЭФ-2026.

Исследование* показало, что свыше половины жителей Сибири (52%) получают доход два раза в месяц, а каждый пятый — один раз в месяц. Лишь 5% опрошенных выплачивают заработок еженедельно, еще 4% — ежедневно. При этом около трети участников опроса хотели бы видеть деньги на счету раз в неделю, почти каждый десятый — ежедневно, а 5% — сразу по завершении выполненных задач.

ПСБ рассказал бизнесу, как организовать безналичные расчеты с физлицами

В Новосибирске состоялась конференция, организованная ПСБ, для предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес. Основное внимание на мероприятии было уделено цифровым инструментам, призванным повысить эффективность финансовых расчетов. Центральной темой дискуссии стал обратный эквайринг ПСБ, представляющий собой решение для оперативного осуществления безналичных выплат физическим лицам на банковские карты любых банков. Данная тема вызвала значительный резонанс среди участников, собрав более 40 представителей регионального бизнес-сообщества, активно ищущих современные платежные решения.

Суть технологии обратного эквайринга заключается в предоставлении компаниям возможности осуществлять безналичные переводы физическим лицам, например, при закупке товаров или оплате услуг у частных лиц. В отличие от классического эквайринга, где средства зачисляются на счет компании, обратный эквайринг предполагает перевод денежных средств с корпоративного расчетного счета на карту получателя. Это способствует автоматизации процесса выплат, сокращению временных затрат на обработку транзакций и повышению прозрачности финансовых операций.

Почти две трети россиян готовы открыть банковский счет ребёнку

Большинство родителей (61%) считают, что начинать обучение детей финансовой грамотности с использованием банковских приложений следует в более раннем возрасте, в то время как 39% полагают, что доступ к детскому банковскому счету необходимо предоставлять с 14 лет. Вместе с тем взрослое поколение стремится иметь возможность контролировать детские траты, отслеживать остаток средств и совершённые покупки, предусматривая при этом автоматическое пополнение счёта ребёнка.

Согласно результатам опроса, проведённого ВТБ, подавляющее большинство россиян (70%) признают важность банковских продуктов для детей. Каждый пятый родитель (22%) назвал оптимальным возрастом для старта использования детского банка 10 лет. Далее следуют 12 лет (18%), 8 лет (15%), и лишь небольшая доля (6%) готовы предложить банковские услуги детям в возрасте от 6 лет.

ВТБ и Вайлдберриз заключили соглашение о стратегическом альянсе

ВТБ и Группа RWB договорились о стратегическом партнерстве. Сделка станет примером первого прямого сотрудничества такого масштаба между одним из ведущих российских банков и ключевым участником рынка электронной коммерции.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подчеркнул значимость этого шага для банковской сферы и всей платформенной экономики. Он отметил, что объединение клиентских баз банка (около 30 млн человек) и Вайлдберриз (80 млн пользователей), которые лишь частично пересекаются, открывает для кредитной организации доступ к значительно более широкой аудитории и позволяет работать с ней в новых масштабах. Кроме того, обширная клиентская база маркетплейса среди представителей малого бизнеса представляет для банка особый интерес, поскольку он сможет предложить им комплекс дополнительных услуг.

Свыше 300 кредитов за полтора года оформил новосибирец

Автор: Юлия Данилова

Среди рекордов по просроченной задолженности, переданной в работу новосибирским приставам, зафиксирован долг одномоментно в 76 юрлицах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков.

— У нас был гражданин, который в течение полутора лет оформил свыше трёхсот обязательств. Мы видели, что, оформив несколько займов, он некоторое время их гасил, а потом брал следующие займы, чтобы перекрывать предыдущие. Какой-то период времени эта схема у него работала, пока проценты не перекрыли следующие обязательства и с ним началось взаимодействие, как с должником, — отметил Худяков.

