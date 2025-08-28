«Технопром-2025»: Новосибирск делится опытом передовых инженерных школ

На форуме «Технопром-2025» Новосибирская область представила свой успешный опыт реализации проекта Передовых инженерных школ (ПИШ). В рамках экспертной дискуссии, посвященной роли ПИШ в обеспечении технологического лидерства страны, федеральные специалисты высоко оценили региональную модель и рекомендовали ее к распространению в других субъектах РФ.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев подчеркнул, что эффективность модели ПИШ, разработанной на базе НГУ и вошедшей в топ-10 лучших в стране по итогам 2024 года, обусловлена мультидисциплинарностью Новосибирского научного центра и его тесным взаимодействием с предприятиями высокотехнологичного сектора. По словам министра, задача ПИШ – не только подготовка квалифицированных кадров, но и разработка передовых технологий и создание новых продуктов. К 2030 году планируется сформировать не менее десяти технологических платформ, каждая из которых будет приносить доход свыше 500 миллионов рублей. Васильев считает, что эта цель вполне достижима и станет существенным вкладом в развитие реального сектора экономики и обеспечение технологической независимости России.

Министр отметил, что прочным фундаментом для успешной реализации проекта в регионе стал мощный научно-образовательный комплекс. Новосибирская область, занимающая пятое место в общероссийском рейтинге научно-технологического развития, обладает значительным потенциалом, включающим 34 научно-исследовательских института, 22 вуза, технопарки и строящийся ЦКП «СКИФ» класса «мегасайенс».

Представители Минобрнауки РФ и Фонда НТИ положительно оценили новосибирскую модель, интегрирующую академическую науку, образовательный процесс и потребности реального сектора экономики. По мнению директора Департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки РФ Виталия Гришкина, проект ПИШ является важным инструментом для объединения науки, образования и промышленности, направленным на подготовку не просто инженеров, а лидеров, способных решать сложные технологические задачи и обеспечивать конкурентоспособность России. Он подчеркнул, что успех проекта напрямую зависит от активного участия руководства региона в координации, и Новосибирская область демонстрирует в этом плане высокие результаты.

Уникальность модели ПИШ НГУ заключается в переходе от узкоспециализированной подготовки к созданию междисциплинарных технологических платформ, ориентированных на конкретный продукт. В регионе сформированы шесть центров компетенций, специализирующихся на различных областях, таких как биотехнологии, аэрокосмическое приборостроение и нефтегазовый инжиниринг.