Рекламодателям

«Технопром-2025»: Новосибирск делится опытом передовых инженерных школ

  • 28/08/2025, 14:21
Новосибирск делится опытом передовых инженерных школ
Федеральные специалисты высоко оценили региональную модель и рекомендовали ее к распространению в других субъектах РФ

На форуме «Технопром-2025» Новосибирская область представила свой успешный опыт реализации проекта Передовых инженерных школ (ПИШ). В рамках экспертной дискуссии, посвященной роли ПИШ в обеспечении технологического лидерства страны, федеральные специалисты высоко оценили региональную модель и рекомендовали ее к распространению в других субъектах РФ.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев подчеркнул, что эффективность модели ПИШ, разработанной на базе НГУ и вошедшей в топ-10 лучших в стране по итогам 2024 года, обусловлена мультидисциплинарностью Новосибирского научного центра и его тесным взаимодействием с предприятиями высокотехнологичного сектора. По словам министра, задача ПИШ – не только подготовка квалифицированных кадров, но и разработка передовых технологий и создание новых продуктов. К 2030 году планируется сформировать не менее десяти технологических платформ, каждая из которых будет приносить доход свыше 500 миллионов рублей. Васильев считает, что эта цель вполне достижима и станет существенным вкладом в развитие реального сектора экономики и обеспечение технологической независимости России.

Министр отметил, что прочным фундаментом для успешной реализации проекта в регионе стал мощный научно-образовательный комплекс. Новосибирская область, занимающая пятое место в общероссийском рейтинге научно-технологического развития, обладает значительным потенциалом, включающим 34 научно-исследовательских института, 22 вуза, технопарки и строящийся ЦКП «СКИФ» класса «мегасайенс».

Представители Минобрнауки РФ и Фонда НТИ положительно оценили новосибирскую модель, интегрирующую академическую науку, образовательный процесс и потребности реального сектора экономики. По мнению директора Департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки РФ Виталия Гришкина, проект ПИШ является важным инструментом для объединения науки, образования и промышленности, направленным на подготовку не просто инженеров, а лидеров, способных решать сложные технологические задачи и обеспечивать конкурентоспособность России. Он подчеркнул, что успех проекта напрямую зависит от активного участия руководства региона в координации, и Новосибирская область демонстрирует в этом плане высокие результаты.

Уникальность модели ПИШ НГУ заключается в переходе от узкоспециализированной подготовки к созданию междисциплинарных технологических платформ, ориентированных на конкретный продукт. В регионе сформированы шесть центров компетенций, специализирующихся на различных областях, таких как биотехнологии, аэрокосмическое приборостроение и нефтегазовый инжиниринг.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

1 592

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирские компании активно используют ИИ для эффективных онлайн-встреч
28/08/25 17:13
Технологии
Минпросвещения создаст комиссию по защите чести и достоинства учителей в России
28/08/25 17:00
Образование
Реконструкция моста через Иню в Новосибирске близится к завершению
28/08/25 16:45
Власть
Новый урожай картофеля начали собирать в Новосибирской области
28/08/25 16:00
Агропром Общество
Для машинистов новосибирского метро закупят сидения
28/08/25 15:30
Бизнес Власть Туризм
Дочерняя компания «Ростеха» достроит центр «Вектор» под Новосибирском
28/08/25 15:00
Бизнес
Одну из партий хотят снять с выборов в Новосибирске за нарушение авторских прав
28/08/25 14:30
Власть Политика
«Технопром-2025»: Новосибирск делится опытом передовых инженерных школ
28/08/25 14:21
Власть
Апарт-отели к 2030 году займут половину гостиничного рынка Новосибирска
28/08/25 13:30
Город Недвижимость Туризм
«Технопром-2025»: Новосибирск делает ставку на цифровизацию городского хозяйства
28/08/25 13:15
Власть
В Госдуме предложили ввести единое удостоверение для школьников
28/08/25 13:00
Общество
У руководителей клиники Мешалкина в ходе обыска нашли валюту и золото
28/08/25 13:00
Медицина Право&Порядок
В Новосибирской области на сельхозземлях нашли 335 заросших участков и 12 свалок
28/08/25 12:00
Агропром Общество
Первый Летний архитектурный фестиваль проходит в Новосибирске
28/08/25 11:50
Стиль жизни
Сбер и Новосибирская область будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта
28/08/25 10:52
Бизнес
Определен подрядчик для проверки качества дорожных работ в Новосибирске
28/08/25 10:00
Общество
Чиновника мэрии Новосибирска привлекли к административной ответственности
28/08/25 9:30
Власть Общество Право&Порядок
«Его надо признать памятником»: в Новосибирске начался суд по делу о санатории «Речкуновский»
28/08/25 9:00
История Культура Общество Право&Порядок
НСО укрепляет позиции в импортозамещении ПО благодаря новому партнерству
27/08/25 19:40
Власть
Пикет против школьных поборов и платного обучения прошел в Новосибирске
27/08/25 19:05
Власть
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять