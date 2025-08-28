Одну из партий хотят снять с выборов в Новосибирске за нарушение авторских прав

Новосибирское реготделение партии «Справедливая Россия – За правду» обратилось в Новосибирский областной суд с иском к реготделению «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Судя по документу (имеется в распоряжении редакции), справороссы настаивают на отмене регистрации областного списка кандидатов в депутаты регионального парламента восьмого созыва по единому областному избирательному округ от «партии пенсионеров» в связи «с нарушением интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации».

— В течение августа Новосибирское отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» выпустило ряд агитационных материалов (листовки и видеоролики), изготовленных с грубым нарушением российского законодательства. В них присутствует серьезные нарушения авторских прав на использование объектов интеллектуальной собственности, в том числе используются шрифты, разработанные в одной из недружественных России стран, — говорится в комментарии депутата Госдумы, руководителя реготделения «СРЗП» Александра Аксененко.

Он заявил, что это серьёзное нарушение, за которое предусмотрена ответственность вплоть до снятия с выборов.

Заместитель председателя реготделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Бушмакин сообщил корреспонденту Infopro54, что сегодня прошло первое заседание суда, оно было перенесено и в ближайшие дни будет назначено предварительное слушание.

— Наша позиция: мы действовали согласно действующему законодательству. У нас есть подрядчик, который выполнял все агитационные материалы. С ним заключен договор, мы ему передали свой бренд-бук и шрифты. «СРЗП» представили в суд экспертное заключение специалиста, но на наш взгляд, оно не является легитимным, так как специалист не был под санкцией закона о даче ложных показаний. Мы будем настаивать на судебной экспертизе, — заявил Бушмакин.

Он назвал этот иск «политической провокацией».

Реготделение партии пенсионеров представило список по единому областному избирательному округу в областной Избирком 17 июля. В нем было 70 кандидатов. Избирком заверил выдвижение 69 человек, а 29 июля зарегистрировал список.

Областной список кандидатов в депутаты Заксобрания восьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «СРЗП» по единому областному избирательному округу, избирком зарегистрировал 31 июля.

Напомним, в борьбе за мандаты в региональный парламент Новосибирской области участвуют представители восьми партий (КПРФ, «Единая Россия, ЛДПР, «Новые люди», Российская партия пенсионеров, «Справедливая Россия – За Правду», «Родина» и «Зелёные») и один самовыдвиженец (главврач Поликлиники №1 Сергей Дорофеев). При этом партия «Зеленые» выдвинула кандидатов только по списку.

Выборы в Законодательное собрание и городской совет Новосибирска состоятся с 12 по 14 сентября 2025 года. В одномандатных округах изберут 38 депутатов областного парламента, еще 38 — по партийным спискам.

Ранее редакция сообщала о том, что «Новые люди» отзывают иск на Ростислава Антонова на выборах в Новосибирске.