Дорожники планируют выйти на третий этап Восточного обхода Новосибирска

Работы на Восточном обходе Новосибирска начнутся в июне. Автовладельцев региона удивляет отсутствие активности на значимом для области объекте и с чем связана такая сдвижка сроков старта дорожных работ, несмотря на то, что снег уже давно сошел и в регионе установилась теплая погода.

— Планируемый срок начала работ на объекте в начале июня связан с необходимостью полного просыхания грунта после обильных снежных отложений минувшей зимы, — пояснили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор» в ответ на запрос редакции Infopro54.

В планах на 2026 году устройство дорожной одежды с покрытием из цементобетона на оставшихся 11 км I этапа и продолжение строительства эстакадной части с мостом через реку Иня.

— Также планируется приступить к строительно-монтажным работам на III этапе (км 34 – км 49), — говорится в ответе на запрос, полученном редакцией.

Объем финансирования Восточного обхода, утвержденный на 2026 год — 2,38 млрд руб. на выполнение работ по I этапу и 863 млн. руб. — по III этапу. Доведение денежных средств в соответствии с утвержденными лимитами финансирования находится в компетенции Правительства РФ.

Напомним, проектная документация на строительство III этапа Восточного обхода получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в январе 2026 года. Его протяженность составит 14,3 км. Трасса пройдет по Новосибирскому и Искитимскому районам.

В состав проекта также входит развязка типа «лук» на 46-м км, а также четыре путепровода и две площадки отдыха для водителей. На всем протяжении участка запланировано устройство электроосвещения. Расположенные рядом с Восточным обходом садовые общества будут отделены от дороги акустическими экранами.

Монтировать дорогу планируется из цементобетона, а общая толщина многослойной дорожной одежды составит около 1,7 м.

Строительство Восточного обхода стартовало в 2013 году, но из-за сложностей проект приостановили. В 2023-м «Сибуправтодор» возобновил работы.

Первый этап охватывает участок от трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий до пересечения с дорогой Академгородок – Кольцово. Второй этап включает отрезок от Северного обхода до выхода на трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Третий этап предусматривает создание двух развязок и 11 мостов. Ранее сообщалось, что на Восточный обход до 2025 года область получит 20 млрд рублей.

В настоящее время продолжается строительство I этапа Восточного обхода (км 14 – км 34). С июля 2025 года открыт для движения участок протяженностью 12,4 км от пересечения с автодорогой К19-р до развязки у села Новолуговое, с августа – участок протяженностью 1,1 км с путепроводом и подходами к нему на км 34, в месте пересечения с автодорогой Академгородок – Кольцово.

Чуйский тракт существует с 1922 года. Он начинается в Новосибирске и тянется до границы с Монголией. В июне 2023 года на Петербургском экономическом форуме представители Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай договорились развивать Чуйский тракт. Это связано с ростом числа туристов в регионах Сибири. После этого правительство Новосибирской области заявило о планах расширить дорогу на тракте с двух до четырех полос.

Строительство Восточного обхода Новосибирска ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Четырехполосная магистраль 1В категории разгрузит трассу Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к Новосибирску, где интенсивность движения достигает 70 тыс. автомобилей в сутки, а также обеспечит прямой выход с «Чуйского тракта» на Северный обход Новосибирска, к трассам Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь», что снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть города-миллионника.

