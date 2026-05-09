Дорожники планируют выйти на третий этап Восточного обхода Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Также в 2026 году продолжится строительство эстакады и моста через Иню

Работы на Восточном обходе Новосибирска начнутся в июне. Автовладельцев региона удивляет отсутствие активности на значимом для области объекте и с чем связана такая сдвижка сроков старта дорожных работ, несмотря на то, что снег уже давно сошел и в регионе установилась теплая погода.

— Планируемый срок начала работ на объекте в начале июня связан с необходимостью полного просыхания грунта после обильных снежных отложений минувшей зимы, — пояснили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор» в ответ на запрос редакции Infopro54.

В планах на 2026 году устройство дорожной одежды с покрытием из цементобетона на оставшихся 11 км I этапа и продолжение строительства эстакадной части с мостом через реку Иня.

— Также планируется приступить к строительно-монтажным работам на III этапе (км 34 – км 49), — говорится в ответе на запрос, полученном редакцией.

Объем финансирования Восточного обхода, утвержденный на 2026 год — 2,38 млрд руб. на выполнение работ по I этапу и 863 млн. руб. — по III этапу. Доведение денежных средств в соответствии с утвержденными лимитами финансирования находится в компетенции Правительства РФ.

Напомним, проектная документация на строительство III этапа Восточного обхода получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в январе 2026 года. Его протяженность составит 14,3 км. Трасса пройдет по Новосибирскому и Искитимскому районам.

В состав проекта также входит развязка типа «лук» на 46-м км, а также четыре путепровода и две площадки отдыха для водителей. На всем протяжении участка запланировано устройство электроосвещения. Расположенные рядом с Восточным обходом садовые общества будут отделены от дороги акустическими экранами.

Монтировать дорогу планируется из цементобетона, а общая толщина многослойной дорожной одежды составит около 1,7 м.

Строительство Восточного обхода стартовало в 2013 году, но из-за сложностей проект приостановили. В 2023-м «Сибуправтодор» возобновил работы.

Первый этап охватывает участок от трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий до пересечения с дорогой Академгородок – Кольцово. Второй этап включает отрезок от Северного обхода до выхода на трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Третий этап предусматривает создание двух развязок и 11 мостов. Ранее сообщалось, что на Восточный обход до 2025 года область получит 20 млрд рублей.

В настоящее время продолжается строительство I этапа Восточного обхода (км 14 – км 34). С июля 2025 года открыт для движения участок протяженностью 12,4 км от пересечения с автодорогой К19-р до развязки у села Новолуговое, с августа – участок протяженностью 1,1 км с путепроводом и подходами к нему на км 34, в месте пересечения с автодорогой Академгородок – Кольцово.

Чуйский тракт существует с 1922 года. Он начинается в Новосибирске и тянется до границы с Монголией. В июне 2023 года на Петербургском экономическом форуме представители Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай договорились развивать Чуйский тракт. Это связано с ростом числа туристов в регионах Сибири. После этого правительство Новосибирской области заявило о планах расширить дорогу на тракте с двух до четырех полос.

Строительство Восточного обхода Новосибирска ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Четырехполосная магистраль 1В категории разгрузит трассу Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к Новосибирску, где интенсивность движения достигает 70 тыс. автомобилей в сутки, а также обеспечит прямой выход с «Чуйского тракта» на Северный обход Новосибирска, к трассам Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь», что снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть города-миллионника.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские власти рассчитывают ускорить темпы работ на Восточном обходе. 

Иллюстрация предоставлена пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор», автор — пресс-служба.

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Новосибирск попал в список самых опасных регионов для автопутешественников

Автор: Юлия Данилова

Около 3% дорожных аварий по ОСАГО в России фиксируется во время автопутешествий. Новосибирская область оказалась на втором месте в стране, после Москвы и Московской области (22%), по количеству таких аварий — 15%. Об этом сообщила пресс-служба Страхового Дома ВСК. Для сравнения, на третьем месте Санкт-Петурберг (6%). В топ-10 из сибирских регионов также входит Омск (4%).

Страховщики выделили самые безопасные среди популярных туристических направлений:

Инструкторы-проводники из Новосибирска должны пересдать экзамены

Автор: Юлия Данилова

В мае в Новосибирске начнется аттестация, которую должны пройти все гиды-проводники. Об этом сообщили в Минэкономразвития Новосибирской области

— До 1 октября 2026 года действует переходный период: даже опытные инструкторы обязаны пересдать экзамен по новым правилам до этой даты, — подчеркнули в ведомстве.

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Новосибирской области ввел режим повышенной готовности в чрезвычайных ситуаций на территории Коченевского и Ордынского районов. Решение принято, чтобы не допустить резкое увеличение численности непарного шелкопряда и его масштабного распространения, а также предотвратить повреждение лесных насаждений

Минприроды поручено организовать мероприятия по уничтожению вредителя, а главам районов – проинформировать население о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.

Повышение налогов и пошлин на импортные товары ударят по карманам новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

Российский бизнес лоббирует повышение стоимости зарубежных товаров, которые поставляются на отечественный рынок. К примеру, Российский союз кожевников и обувщиков обратился в правительство с просьбой одномоментно с 2027 года ввести НДС в размере 22% на непродовольственные товары, заказанные физическими лицами за границей, сообщил «Коммерсант». Стоит отметить, что в Новосибирской области в 2025 году была зарегистрирована отрицательная динамика в производстве кожи и изделий из кожи. Ключевая причина — обилие контрафакта.

В правительстве РФ также обсуждается введение заградительной пошлины на мебель из недружественных стран. Об этом сообщили «Известия». По данным издания, ставка может составить 35–50%. Так власти хотят поддержать российских производителей. В Новосибирске производство мебели падает уже не первый год.

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Новосибирск — третий по величине город России и крупнейший центр Сибирского федерального округа. В 2025-2026 году рынок недвижимости региона переживает сложный период. Отмена массовой льготной ипотеки, высокая ключевая ставка ЦБ и рост себестоимости строительства создали новую реальность, в которой девелоперам приходится пересматривать стратегии. Александр Калинин, директор по развитию бизнеса Smartis проанализировал, как новосибирские застройщики работают с большими данными.

— По итогам 2025 года, средняя стоимость квадратного метра на новосибирском рынке недвижимости выросла на 9,3% на первичном и на 4,2% на вторичном. На 27% сократился объем ввода жилья в эксплуатацию (1,1 млн м2 ). Продажи новостроек упали более чем на 64%.

Рейсы из Новосибирска в южные города России переносятся

Автор: Артем Рязанов

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines переносят и отменяют рейсы в связи с приостановкой работы аэропортов юга России, сообщили перевозчики.

Минтранс РФ ранее сообщил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны после того, как украинский дрон врезался в здание филиала организации, управляющей полетами, в Ростове-на-Дону.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

