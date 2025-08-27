Рекламодателям

«Нервная ситуация»: книжные магазины Новосибирска не знают, что делать с книгами иноагентов

  • 27/08/2025, 11:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Нервная ситуация»: книжные магазины Новосибирска не знают, что делать с книгами иноагентов
Формально, тотального запрета на продажу таких произведений нет, но продавцы боятся жалоб и проверок

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и в закон «Об образовании в РФ». Иноагентам будет запрещено заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Новую норму многие участники книжного рынка истолковали как запрет на книги, авторы которых были признаны иноагентами. Infopro54 разбирался, что теперь будет с теми, кто решит продать или купить произведения писателей с особым статусом.

В пресс-службе «Читай-город» на вопрос редакции о том, произойдут ли с 1 сентября в магазинах сети изменения в отношении книг писателей-иноагентов, ответили кратко.

— Будем действовать в рамках российского законодательства, — сказала представитель пресс-службы.

Формально, слов о запрете книг в указанных новых нормах нет. Но как они будут трактоваться, не знают ни издатели, ни книготорговцы. И поэтому многие признаются, что предпочитают перестраховаться и книги иноагентов уже не продают. Так, в одном из сетевых книжных магазинов, журналисту Infopro54 сообщили, что такой продукции на полках давно нет, и даже по запросу и заказу покупателя ее не принесут.

— Книги иногентов пока еще можно продавать, завернув их в крафт-бумагу, не выкладывая на видное место и не рекламируя. Но мы не продаем. И уже достаточно давно. Какую-то часть отозвали сами издательства, и наше руководство тоже указало, чтобы подобные издания были убраны с полок. Иногда читатели спрашивают. Мы говорим, что таких книг у нас нет, и в интернете они к заказу не доступны. Слишком нервная для всех тема, и ситуация складывается нервная. Проверки и жалобы никому не нужны, — сказал сотрудник книжного магазина.

В ряде крупных городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, независимые книжные магазины устроили распродажу подобных книг, считая, что с 1 сентября лучше будет убрать их из торговых залов.

— Издатели не дают ни рекомендаций, ни отзывов, закон написан зыбко. Мы пока не понимаем, чем чревата продажа после вступления в силу новых ограничений, кроме черной метки от господдержки. Непонятно ещё, что делать с переводами, блербами (блерб — короткое авторитетное мнение, которое выносят на обложку книги, — прим. ред.) упоминаниями, цитатами, аннотациями от тех, кто теперь считается иноагентом, — рассказал Infopro54 сотрудник одного из книжных магазинов.

На полках многих книжных магазинов книг иноагентов уже нет

25 августа Российский книжный союз опубликовал разъяснения о работе с книгами, созданными с участием иностранных агентов. Они касаются книжных магазинов, претендующих на льготы со стороны муниципалитетов.  Если кратко, то суть такова: магазин, который продает книги иноагентов, не может претендовать на поддержку в виде льготной аренды и т.д.

— Коммерческим книжным магазинам, не претендующим на государственную и муниципальную поддержку в части реализации книг, созданных с участием иноагентов, просьба не беспокоиться. Для коммерческих книжных магазинов, не претендующих на государственную и муниципальную поддержку, 1 сентября 2025 года не является датой Х согласно ч. 12 ст. 11 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Для корректной (в соответствии с законодательством РФ) продажи книг, в создании которых принимали участие лица, находящиеся под иностранным влиянием, таким предприятиям достаточно ознакомиться с памяткой книжным магазинам, подготовленной Экспертным центром РКС, — говорится в сообщении Российского книжного союза.

О том, что полный запрет на книги авторов, признанных иноагентами, пока не вводится, свидетельствует и то, что библиотеки продолжают работать с такими изданиями.

— У нас книги иногентов хранятся в служебных помещениях и выдаются по запросу и только тем читателям, которым уже исполнилось 18 лет. В открытом доступе данные книги находиться не могут. Повторю, эти правила давно были установлены, они продолжают действовать. С 1 сентября для библиотек в этом плане ничего не меняется, — сообщила Infopro54 пресс-секретарь Новосибирской государственной областной научной библиотеки Ирина Паина.

Для книготорговой отрасли в  текущей ситуации ни одно разъяснение и ни один комментарий не имеют успокоительного эффекта. Тот же РКС называет книги иноагентов «изданиями повышенного риска для книжных магазинов».

Ранее редакция рассказывала, как в новосибирских кинотеатрах проходят повторные показы голливудских блокбастеров.

 

Фото Марии Гарифуллиной | Infopro54

2 952

Рубрики : Право&Порядок Общество Культура

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : иноагенты запрет книг


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирские рестораны удивляют на «Технопроме» сибирскими блюдами
27/08/25 16:42
Бизнес
В Госдуме рассказали о повышении пенсии для инвалидов и по потере кормильца
27/08/25 16:00
Власть Общество
В СУНЦ НГУ Новосибирска приедут учиться школьники из Африки
27/08/25 15:30
Власть Образование Общество
Треть новосибирцев хотят перейти на фриланс в 2025 году
27/08/25 15:00
Общество
В новосибирском вузе будут разрабатывать медицинские симуляторы
27/08/25 14:30
Медицина Технологии
Злоумышленники разработали новую схему мошенничества в Новосибирске
27/08/25 14:00
Общество
«Заставляют воровать и угрожают убийством»: этническая банда подростков кошмарит жителей Новосибирска
27/08/25 13:42
Общество
Новосибирцы предпочитают дарить учителям кустовые розы и хризантемы
27/08/25 13:00
Бизнес Общество
Новосибирский нефтетрейдер договаривается с кредиторами
27/08/25 12:30
Бизнес
Резиденты новосибирского Технопарка Ново-Николаевский получат прописку Сколково
27/08/25 12:00
Бизнес Власть Технологии
Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета
27/08/25 11:30
Общество
«Нервная ситуация»: книжные магазины Новосибирска не знают, что делать с книгами иноагентов
27/08/25 11:00
Культура Общество Право&Порядок
Ушел из жизни экс-министр Новосибирской области Иван Шмидт
27/08/25 10:45
Общество
Просрочка по ипотеке в Новосибирске в среднем составляет более двух млн рублей
27/08/25 10:30
Недвижимость Общество
От видеонаблюдения до охраны труда: чем удивит форум PROБЕЗОПАСНОСТЬ 2025
27/08/25 10:00
Бизнес
Губернатор оценил прогресс проекта «Чистое небо» в новосибирском Академгородке
27/08/25 9:40
Власть
«Подсолнечник и рапс могут спасти крестьянство»: Новосибирская область в два раза увеличила экспорт масличных культур
27/08/25 9:00
Агропром Бизнес Общество
Замена тепломагистрали на набережной Новосибирска улучшит теплоснабжение 130 домов
26/08/25 19:30
Бизнес
В Новосибирске внедряют умную систему для борьбы с пробками и ДТП
26/08/25 19:00
Власть Город Транспорт
Эксперт рассказал, водятся ли в Новосибирской области ядовитые змеи
26/08/25 18:30
Общество
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять