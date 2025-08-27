«Нервная ситуация»: книжные магазины Новосибирска не знают, что делать с книгами иноагентов

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и в закон «Об образовании в РФ». Иноагентам будет запрещено заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Новую норму многие участники книжного рынка истолковали как запрет на книги, авторы которых были признаны иноагентами. Infopro54 разбирался, что теперь будет с теми, кто решит продать или купить произведения писателей с особым статусом.

В пресс-службе «Читай-город» на вопрос редакции о том, произойдут ли с 1 сентября в магазинах сети изменения в отношении книг писателей-иноагентов, ответили кратко.

— Будем действовать в рамках российского законодательства, — сказала представитель пресс-службы.

Формально, слов о запрете книг в указанных новых нормах нет. Но как они будут трактоваться, не знают ни издатели, ни книготорговцы. И поэтому многие признаются, что предпочитают перестраховаться и книги иноагентов уже не продают. Так, в одном из сетевых книжных магазинов, журналисту Infopro54 сообщили, что такой продукции на полках давно нет, и даже по запросу и заказу покупателя ее не принесут.

— Книги иногентов пока еще можно продавать, завернув их в крафт-бумагу, не выкладывая на видное место и не рекламируя. Но мы не продаем. И уже достаточно давно. Какую-то часть отозвали сами издательства, и наше руководство тоже указало, чтобы подобные издания были убраны с полок. Иногда читатели спрашивают. Мы говорим, что таких книг у нас нет, и в интернете они к заказу не доступны. Слишком нервная для всех тема, и ситуация складывается нервная. Проверки и жалобы никому не нужны, — сказал сотрудник книжного магазина.

В ряде крупных городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, независимые книжные магазины устроили распродажу подобных книг, считая, что с 1 сентября лучше будет убрать их из торговых залов.

— Издатели не дают ни рекомендаций, ни отзывов, закон написан зыбко. Мы пока не понимаем, чем чревата продажа после вступления в силу новых ограничений, кроме черной метки от господдержки. Непонятно ещё, что делать с переводами, блербами (блерб — короткое авторитетное мнение, которое выносят на обложку книги, — прим. ред.) упоминаниями, цитатами, аннотациями от тех, кто теперь считается иноагентом, — рассказал Infopro54 сотрудник одного из книжных магазинов.

25 августа Российский книжный союз опубликовал разъяснения о работе с книгами, созданными с участием иностранных агентов. Они касаются книжных магазинов, претендующих на льготы со стороны муниципалитетов. Если кратко, то суть такова: магазин, который продает книги иноагентов, не может претендовать на поддержку в виде льготной аренды и т.д.

— Коммерческим книжным магазинам, не претендующим на государственную и муниципальную поддержку в части реализации книг, созданных с участием иноагентов, просьба не беспокоиться. Для коммерческих книжных магазинов, не претендующих на государственную и муниципальную поддержку, 1 сентября 2025 года не является датой Х согласно ч. 12 ст. 11 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Для корректной (в соответствии с законодательством РФ) продажи книг, в создании которых принимали участие лица, находящиеся под иностранным влиянием, таким предприятиям достаточно ознакомиться с памяткой книжным магазинам, подготовленной Экспертным центром РКС, — говорится в сообщении Российского книжного союза.

О том, что полный запрет на книги авторов, признанных иноагентами, пока не вводится, свидетельствует и то, что библиотеки продолжают работать с такими изданиями.

— У нас книги иногентов хранятся в служебных помещениях и выдаются по запросу и только тем читателям, которым уже исполнилось 18 лет. В открытом доступе данные книги находиться не могут. Повторю, эти правила давно были установлены, они продолжают действовать. С 1 сентября для библиотек в этом плане ничего не меняется, — сообщила Infopro54 пресс-секретарь Новосибирской государственной областной научной библиотеки Ирина Паина.

Для книготорговой отрасли в текущей ситуации ни одно разъяснение и ни один комментарий не имеют успокоительного эффекта. Тот же РКС называет книги иноагентов «изданиями повышенного риска для книжных магазинов».

