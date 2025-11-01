«Исключить как класс»: мэр Новосибирска «объявил войну» вандалам

Новосибирск — миллионный город, столица Сибири, где каждое время года приносит свои краски и настроения. Но есть одна постоянная проблема: разбитые павильоны и исписанные скверы.

Каждый случай вандализма лишает город новых зелёных зон или средств на ремонт школ. Вандалы считают, что все, кроме них, должны нести ответственность.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что с этим пора заканчивать. По его словам, город больше не будет мириться с действиями хулиганов и перекладывать нанесенный ими ущерб на жителей. Если каждый нарушитель почувствует последствия своих действий на собственном кошельке, то проблема вандализма решится, заявил градоначальник.

— Мы были в городе Минске, посмотрели практику минчан, где вандализм полностью отсутствует. И практика Минска заключается в том, что штраф за испорченное имущество кратно увеличивается: в 100 раз. Разбил витрину, которая стоит 10 тысяч, штраф в миллион. Через какое-то время вандализм исключается как класс. У нас, конечно, разное законодательство в Белоруссии и в России, но, если вот такие подходы будут продолжаться, мы будем вынуждены идти в сторону ужесточения, — рассказал он в интервью «Вести Новосибирск».

Напомним, в 2023 году вандал купил новые почтовые ящики жителям многоэтажки в Новосибирске. Еще один вандал, осквернивший «Монумент славы», получил срок.

При этом летом 2025 года вандалы сломали спортплощадки в новом парке Арена. В 2024 году испохабили мурал с защитниками отечества под Новосибирском, изуродовали ограждения в Первомайском сквере, разрушили скульптуру Василия Теркина.

Ранее редакция сообщала о том, что вандал сломал шесть ребер, спасаясь от гвардейцев в Новосибирске.