Издатели попросили губернатора и главу СФ спасти газетные киоски в Новосибирске

  • 01/11/2025, 15:00
Автор: Мария Гарифуллина

Под угрозой закрытия в настоящее время находятся десятки специализированных точек по продаже прессы

Союз предприятий печатной индустрии написал обращения к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову по поводу ситуации с газетными киосками в Новосибирске. Издатели говорят об угрозе закрытия самых рентабельных точек и просят внести изменения в законодательную базу, чтобы сохранить сеть газетных киосков. Infopro54 рассказывает, что стало причиной таких обращений.

По данным участников рынка, в Новосибирске в настоящее осталось менее 90 специализированных нестационарных объектов, продающих газеты и журналы. В ближайшее время с городских улиц могут исчезнуть еще несколько десятков киосков. Такое сокращение, говорят предприниматели, происходит из-за жестких ограничений.

Часть земельных участков, в том числе городские остановки, отнесена к дорожному сервису, где запрещено размещать киоски прессы. Другая часть участков попала в муниципальный резерв, где также нельзя ставить киоски. Основной же проблемой считается невозможность размещения возле объектов культурного наследия в центре города, в частности по Красному проспекту. Рядом со зданиями-памятниками можно размещать объекты размером не более, чем 1,5 м на 1,5 м. Киоски прессы в эти параметры не укладываются. Союз предприятий печатной индустрии просит губернатора Новосибирской области и председателя Совета Федерации обратить на это внимание и способствовать изменению законов.

В распоряжении редакции есть тексты указанных обращений. В письме к губернатору Союз предприятий печатной индустрии объясняет суть проблемы и перечисляет конкретные газетные киоски, которые могут быть демонтированы в скором времени.

— Формальным основанием для расторжения договоров размещения киосков является их расположение в охранных зонах объектов культурного наследия. В охранную зону попали газетные киоски и павильоны, десятилетиями работающие на своих местах еще с советских времен и расположенные по адресам: Красный проспект, 13; Красный проспект, 15/1; Красный проспект, 25; Красный проспект, 186; Красный проспект, 157/1; ул. Богдана Хмельницкого, 35; ул. Станиславского, 7; ул. Дуси Ковальчук, 191. В соответствии с п.1 приложения №13 к Постановлению Администрации Новосибирской области от 15.02.2010 года № 46-па в охранной зоне объектов культурного наследия запрещается размещение временных построек и объектов размером в плане не более, чем  1,5 м х 1,5 м и высотой более 3 м. Согласно указанным требованиям, нестационарный торговый объект должен иметь площадь не более 2,25 кв. м, что противоречит нормам трудового законодательства и не создает нормальных условий для реализации печатной продукции. 2 Обращение распространителей прессы в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области оказалось безрезультатным, т. к. инспекция не видит оснований для внесения изменений в вышеуказанное Постановление. Хотели бы отметить, что газетный киоск – это не только элемент городской инфраструктуры, но и важнейший, социально значимый канал распространения печатных СМИ, инструмент формирования единого информационного пространства, а также одна из форм реализации конституционного права граждан на получение информации, — говорится в обращении к главе региона.

Если губернатора бизнес просит о корректировке региональных нормативов и градостроительных регламентов, то председателя СФ просят об изменении федерального закона.

— В городе Новосибирске часть специализированных киосков, реализующих печатную продукцию и десятилетиями работающих на остановках общественного транспорта, попала в границы земельных участков, предоставленных в постоянное бессрочное пользование МБУ «Городской центр организации дорожного движения». […] Просим внести изменения в Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», а именно дополнить ч. 13 ст. 3 Закона и включить в перечень разрешенных объектов дорожного сервиса специализированные торговые объекты по продаже печатной продукции и прессы, — сказано в обращении к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Данные письма были отправлены 23 и 27 октября. Ответ на них пока еще не получен. Редакция Infopro54 будет следить за развитием этой ситуации.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области реорганизуют государственные печатные СМИ.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54




