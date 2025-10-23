В 2025 году объём инвестиций в новосибирскую генерацию достиг 11,5 млрд рублей

В 2025 году суммарные инвестиции в пять ТЭЦ Новосибирской области по линиям инвестиционной и ремонтной деятельности достигли 8,3 миллиарда рублей, что демонстрирует увеличение примерно на 15% по сравнению с финансовыми показателями предыдущего года.

Дополнительные 3,2 миллиарда рублей Сибирская генерирующая компания направила на масштабную модернизацию Новосибирской ТЭЦ-3 в рамках федеральной программы договоров предоставления мощности (ДПМ). Об этом сообщил генеральный директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев в ходе визита на ТЭЦ-3.

В течение 2025 года ремонтная кампания на пяти теплоэлектроцентралях региона – ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ, расположенной в Куйбышеве, – охватила 98 единиц ключевого оборудования. В частности, программа капитального ремонта на этот год включала 13 объектов.

Инвестиционная стратегия на ТЭЦ, как пояснил Дмитрий Перязев, строится по двум основным направлениям: поддержание надежности функционирования оборудования, включая такие проекты, как модернизация пиковой котельной и замена трансформаторов и паропроводов; и обеспечение экологической безопасности производства, что предполагает строительство автоматизированных систем сбора и вывоза золы для ее дальнейшей переработки, а также оптимизацию режимов сжигания для уменьшения выбросов.

Кроме того, в текущем году началось оснащение дымовых труб системами онлайн-мониторинга параметров выбросов, подчеркнул глава энергокомпании. До 2029 года СГК намерена установить подобное оборудование на шести дымовых трубах городских ТЭЦ.