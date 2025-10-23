Рекламодателям

«Удар, которого не ожидали»: в Новосибирске эксперты вспомнили кризис 1998 года

  • 23/10/2025, 14:23
Автор: Мария Гарифуллина
В осенние месяцы многие живут ожиданием кризиса, текущий год не стал исключением

Осенью 2025 года в российском обществе активизировались разговоры про экономические кризисы. Надо сказать, что такое происходит регулярно и чаще всего именно осенью. Сказывается опыт прошлых лет и новые страхи.

Экономический кризис 1998 года в России, известный как «дефолт», стал одним из наиболее глубоких экономических потрясений в истории страны. Его основными причинами стали резкое снижение мировых цен на нефть и другие сырьевые товары, составлявшие основу российского экспорта, а также накопление крупного государственного долга в форме краткосрочных облигаций (ГКО). К августу 1998 года правительство оказалось не в состоянии обслуживать растущую пирамиду долгов. 17 августа правительство и Центральный банк объявили о техническом дефолте по государственным обязательствам, девальвации рубля и приостановке выплат по внешним долгам частных банков. Это привело к обвалу курса рубля, который за несколько месяцев подешевел примерно в четыре раза. Последствиями стали банковский коллапс, резкий рост цен, уничтожение сбережений населения и глубокое падение реальных располагаемых доходов.

В Новосибирские история проживания кризиса 1998 года есть у каждой семьи, у каждой компании и предприятия. Infopro54 публикует воспоминания жителей города о том периоде.

К середине 90-х годов в Новосибирске было уже много компаний малого и среднего бизнеса. Они активно работали в сфере торговли, туризма, рекламы, пассажирских и грузовых перевозок и т.д. Кризис 1998-го сильно ударил по таким компаниям. Многие из них удара не выдержали и в итоге закрылись. Те, кто остался работать, сокращали персонал, а оставшимся сотрудникам не платили зарплаты.

— В 1998 году я работал в частной новосибирской телекомпании. Ее владелец много денег потерял на ГКО (государственные краткосрочные облигации – прим. ред.) и «резал» все расходы, которые только мог. Касалось это в первую очередь нас, рядовых сотрудников. Штат сильно сократили, оставили минимум рук. Тем, кого оставили, вполовину уменьшили зарплату, хотя деньги и без того обесценились. Вот так решил хозяин. Помню, что тяжело было. Не голодали только потому, что продукты привозили от родственников в деревне, — рассказал Infopro54 житель Новосибирска Константин.

Руководители компаний поступали на свое усмотрение, и поэтому была масса вариантов как именно платить или не платить людям зарплату. В сельской местности была распространена так называемая «отоварка».

— Наша семья жила в Искитимском районе, мы с мужем работали на птицеферме. Продукция выпускалась, отгружалась, но зарплату деньгами после «черного вторника» мы не получали. Мы могли брать товары в деревенском магазине в счет зарплаты. Бухгалтерия сама печатала и выдавала нам бумажки, на которых были написаны какие-то суммы. Люди постарше в шутку называли их «керенками». В условиях деревни с огородом и «отоваркой» можно жить без денег какое-то время. Но у меня дочь училась в университете, и ей надо было ездить в город на электричке. Деньги на дорогу я брала у знакомой продавщицы магазина, отдавая ей эти бумажки из бухгалтерии. До сих пор ей благодарна, — говорит жительница Новосибирска Надежда.

Крупные промышленные предприятия Новосибирск в 1998 году тоже оказались в крайне тяжелой ситуации. С начала 90-х многие заводы и так терпели, а дефолт и девальвация стали, как сказал один из собеседников редакции «контрольным выстрелом». В 1991 — 1998 годах промышленное производство в Новосибирске сократилось более чем в три раза. Приведем несколько примеров. В 1998  году на новосибирском  оловокомбинате был полностью прекращен толлинг, ставший убыточным после дефолта. Информация об этом есть в историческом разделе на официальном сайте предприятия. Толлинг — это переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции. Для комбината это был существенный источник дохода. Для НАПО имени В. П. Чкалова (с 2013 года это Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова) кризисный год стал временем безденежья. В архивах СМИ есть материал о том, что в ноябре 1998 года гендиректор предприятия о продлении административных отпусков работникам предприятия до 31 декабря 1998 года, ранее они уже находились в отпуске с июля по ноябрь.

— Начало 90-х годов было очень тяжелый период и для большинства людей, и для предприятий. Но вот в то время, видимо, было ощущение, что вот сейчас перейдем к рыночной экономике, и все станет лучше. Но вот настал кризис 1998 года и это был удар, которого не ожидали. И мне кажется, что это чисто психологически всем запомнилось. В принципе, по глубине падения рецессия, например, 2008-2009 годов была вполне сопоставима. Но дело в том, что в распоряжении власти уже было достаточно много резервов и возможности поддержать и экономику. Ну и бизнес многому научился, и уровень жизни уже был другим. Поэтому кризис был как бы смягчен. А 1998-й в нашей памяти остается самым тяжелым кризисом, — рассказал Infopro54 доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.

Примечательно, что многие бизнесмены, вспоминая 1998 год, говорят не только о тяжести кризиса, но и подчеркивают то, как страна из него выходила.

— 1998 год мне запомнился тем, как действовал Евгений Максимович Примаков и его команда. Его решения вселяли уверенность. Он недолго был премьером, но это было результативное время. Мы почувствовали, что появилась реальная власть и некоторая уверенность в завтрашнем дне. Вот я именно этим запомнил тот кризис: когда появляется человек-лидер, который берет на себя ответственность, и выстраивает работу со всеми, всех объединяет, — говорит президент ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области Александр Тепляков.

Считается, что девальвация рубля 1998 года дала импульс для последующего восстановления экономики. Удешевление отечественных товаров сделало их более конкурентоспособными и стимулировало развитие импортозамещения, что заложило основу для экономического роста в последующее десятилетие.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске хард-дискаунтеры становятся все более популярными среди обеспеченных людей.

 

Фото Марии Гарифуллиной

Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
Все материалы
