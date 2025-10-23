В детской больнице в Новосибирске рухнул потолок

В Новосибирске, в городской детской больнице № 1 на улице Вертковская, рухнул потолок в одной из палат. Информацию об этом подтвердили в региональном Минздраве.

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск», видно, что люди экстренно покидают больницу, на полу лежат части обрушившегося потолка.

Как сообщает Минздрав Новосибирской области, утром 23 октября в одной из палат больницы №1 обнаружили трещину в потолке. Персонал быстро перевёл детей из этого крыла в другие части здания. Никто не пострадал. Сейчас специалисты технического контроля проверяют состояние конструкций корпуса.

— Из отделения эвакуировано 46 детей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники прокуратуры Кировского района выехали на место происшествия, — заявили в областной прокуратуре.