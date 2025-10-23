В детской больнице в Новосибирске рухнул потолок

В Новосибирске, в городской детской больнице № 1 на улице Вертковская, рухнул потолок в одной из палат. Информацию об этом подтвердили в региональном Минздраве.
На видео, опубликованном в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск», видно, что люди экстренно покидают больницу, на полу лежат части обрушившегося потолка.
Как сообщает Минздрав Новосибирской области, утром 23 октября в одной из палат больницы №1 обнаружили трещину в потолке. Персонал быстро перевёл детей из этого крыла в другие части здания. Никто не пострадал. Сейчас специалисты технического контроля проверяют состояние конструкций корпуса.
— Из отделения эвакуировано 46 детей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники прокуратуры Кировского района выехали на место происшествия, — заявили в областной прокуратуре.
Больница на Вертковской открылась в 1952 году. Тогда начали работу терапевтическое, хирургическое, родильное, травматологическое, инфекционное и детское отделения, а также вспомогательные службы.
В 1970 году Городская больница №23 трансформировалась в детскую больницу. В ее состав вошли многопрофильный стационар на 300 коек, две детские поликлиники и молочная кухня. Первой главной врачом стала Татьяна Евдокимовна Мазунина. Под ее руководством в больнице появились первое в городе отделение детской реанимации на 6 коек (1976 год), отделение детской нефрологии и урологии (1981 год), бактериологическая лаборатория (1979 год) и детский травматологический пункт (1974 год).
Ранее редакция сообщала о том, что задержана директор рухнувшей в Татарске школы Людмила Лиховец. После обрушения губернатор поручил провести оценку качества проверок состояния социальных объектов в регионе.
Источник фото: Новосибирск с огоньком в Телеграм
