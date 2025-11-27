В 2026 году новосибирцам дважды повысят тарифы на коммуналку

Правительство утвердило предельную индексацию платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 1 января 2026 года тарифы ЖКХ проиндексируют для всех регионов на 1,7%. Такой рост обусловлен увеличением НДС с 20 до 22%.

Второе повышение расценок на ЖКУ пройдёт с 1 октября 2026 года. Рост будет отличаться в зависимости от региона. Например, в Хакасии он составит 8%, в Ставропольском крае — 22%. В Новосибирской области общее повышение за год составит 12,4%.

Окончательное решение о расценках в регионе будет принято в декабре текущего года.

Контроль за повышением тарифов ЖКХ возложен на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подчеркнули, что ведомство проконтролирует соблюдение регионами предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги для граждан.

— ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат, — отметили в ФАС.

Стоит отметить, что в августе 2025 года департамент по тарифам Новосибирской области был вынужден исполнить предписания ФАС, выданные по результатам плановой проверки. Служба выявила экономически необоснованные расходы в размере 2,7 млрд рублей. В результате исключения необоснованных средств с 1 июля 2025 года для всех категорий потребителей снизились тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения (на 4,09%) и в сфере теплоснабжения (от 3,22 % до 13,34 %).

Ранее сообщалось, что Новосибирское УФАС также на основании анализа деятельности регионального департамента по тарифам предписало регопратору исключить из тарифов 1,1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области изменятся тарифы на капремонт.