Новосибирская область вошла в топ-10 по кредитной активности в октябре

Новосибирская область заняла 10 строчку по кредитной активности в октябре 2025 года, сообщили Объединённом Кредитном Бюро (ОКБ). В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования жителям региона выдано более 74,14 тысячи кредитов на 23,74 млрд рублей. По сравнению с сентябрем количество выдач выросло на 8%, объем — на 13%. На каждые 100 жителей региона приходится почти 3 займа.

В целом по России в октябре текущего года граждане оформили в банках 3,57 млн кредитов на 1,15 трлн руб.

— Драйвером кредитования в октябре стала ипотека, на долю этого сегмента пришелся 41% от общего объема выданных за месяц заёмных денежных средств, в сентябре – 38%, — отметили аналитики.

На втором месте по объемам сегмент наличных. На него приходится 27%. На третьем месте автокредиты с долей в 19%. Доля кредитных карт в общем объеме кредитования понизилась с 14% в сентябре текущего года до 12% октябре. На POS-кредиты приходится 1% (как и в сентябре).

Напомним, , по данным коллекторского агентства «Долговой консультант», просрочка по розничным кредитам в Новосибирской области (без учета ипотеки) на 1 октября выросла до 31 млрд рублей. С начала года она увеличилась почти на 28%. Для сравнения, в 2024 году рост составлял 11%. Совокупный размер розничного кредитного портфеля в области по итогам 10 месяцев составил 222,7 млрд. То есть просрочка занимает в портфеле уже почти 14%.

Ранее редакция сообщала, что самозапрет на кредиты установили более 300 тысяч жителей Новосибирской области.