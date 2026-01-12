В 2026 году пенсионные баллы обойдутся новосибирцам дороже

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла, который могут докупить новосибирцы для назначения выплаты по старости, выросла более чем на 5 тыс. рублей — до 65,6 тыс. рублей (в 2025 году — 60,4 тыс рублей). В этом году максимум можно приобрести 8,7 пенсионного балла.

Напомним, для назначения страховой пенсии по старости нужно иметь не менее 30 баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК) и от 15 лет выслуги лет. При этом сформировать всю пенсию купленным стажем нельзя. Приобрести за деньги можно не более половины от требуемого периода (7,5 лет).

Для россиян, у которых нет необходимого трудового стажа или баллов, предусмотрена социальная пенсия по старости. Она назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста и не зависит от трудового стажа и накопленных взносов.

В текущем году стоимость одного балла при расчете пенсии составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата — около 9,6 тыс. рублей.

По данным регионального СФР в Новосибирской области около 788 тысяч пенсионеров, из них 701 тысяча — получатели страховой пенсии. С 1 января 2026 года минимальный размер страховой пенсии по старости в регионе составляет 27 тысяч рублей.

Таким образом, покупка пенсионных баллов не является выгодным финансовым вложением. Этот механизм имеет смысл только в одной ситуации: если вам не хватает буквально 1-2 баллов или незначительного стажа для достижения минимальных требований и оформления страховой пенсии.

