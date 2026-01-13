Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество

В Новосибирске буксуют проекты фудшеринга, лишнюю еду продолжают выбрасывать

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Эксперты считают, что рост рынка готовой еды приведет к увеличению объема продуктов на свалках

В Новосибирске большинство производственных и торговых компаний, а также частных лиц на регулярной основе выбрасывают большое количество еды. Infopro54 выяснил, что сейчас происходит с региональными проектами фудшеринга, и есть ли вероятность, что ритейл и общепит станет чаще раздавать излишнюю еду.

Одно из последних исследований, посвященных теме продовольственных потерь в России, было проведено в 2025 году фондом Х5 «Выручаем». Вот некоторые результаты этого исследования: в школьных столовых индекс несъедаемости составляет 54%; больше всего еды выбрасывают домохозяйства – 71% пищевых отходов на свалках это именно их «заслуга». Потери происходят также на этапе производства, продажи продуктов, приготовления и реализации еды в общепите. Всего в стране образуется около 42 миллионов тонн пищевых отходов. Общий совокупный показатель потерь авторы исследования оценили в 41,3%. В такой ситуации эксперты считают крайне важным устранение регуляторных барьеров и институциональную поддержку фудшеринга.

Фудшеринг (от английских слов «еда» и «делиться») как движение сторонников разумного потребления добрался до Новосибирска более десяти лет назад. Первая городская группа для объявлений о еде, отдаваемой бесплатно, появилась на платформе «ВКонтакте» в 2012 году. Сейчас в этой группе 3,6 тысячи участников. Объявления от участников появляются в среднем 2-4 раза в месяц.

Еще есть телеграм-канал, посвященный фудшерингу в Новосибирске. Там 251 подписчик. Сообщения от тех, кто готов отдать продукты, появляются примерно раз в месяц. За каждым таким объявлением стоит небольшой объем продуктов: пачка кофе, не понравившегося на вкус, детское питание, не подошедшее младенцу, соленья, которых оказалось слишком много, и т.д.

Объявления
Примеры объявлений в группе Фудшеринг | Новосибирск в «ВКонтакте»

Те, кто раздает оказавшиеся ненужными продукты, для себя решили вопрос спасения еды от свалки, но в целом изменить ситуацию им пока не удалось. По приблизительной оценке, сейчас примерно четверть всех вывозимых на свалки ТКО — это именно пищевые отходы.

— Есть несколько факторов, которые не позволяют сделать фудшеринг явлением массовым. Я считаю, что на первом месте информационная проблема: большинство людей даже не знает или не задумывается о том, какое количество еды, например, в магазинах или в кафе списывается. Мы этого не видим, не сталкиваемся, не задумываемся. Многие даже не знают, что такая проблема существует и насколько она значительна. Возможно, если бы население об этом узнало, то все пришли бы в ужас: такие высокие цены, многие, например, пенсионеры, тяжело живут, а при этом столько еды выбрасывается. Второй важный момент: если частные лица могут делиться и раздавать еду, то для юрлиц (столовых, магазинов) есть препятствия с правовой точки зрения, — рассказала Infopro54 создававшая группу фудшеринга в Новосибирске, соосновательница благотворительного магазина Gusto Алиса Гринемаер.

Препятствия, о которых идет речь, — это в первую очередь экономическая нецелесообразность передачи непроданной еды на благотворительность: при такой схеме не компенсируется НДС, а при утилизации продуктов компенсация налога возможна. Получается, что списать продукцию и отправить ее на свалку (размещение на полигонах тоже считается утилизацией) выгоднее, чем отдать ее нуждающимся.

— В возможность фудшеринга в торговых сетях я не верю. Там настолько все зарегламентировано, что трудно представить себе, чтобы процесс на каком-то этапе превратился в раздачу еды. Все эти службы безопасности, проверки и так далее — внедрить фудшеринг в действующих правилах и схемах практически нереально. Что касается процента потерь, то называются разные цифры. Вообще, классические списания в пределах 2-3%, и это уже плохо. Это всё вместе, а в готовой еде больше доля списаний. Если мы возьмем категорию «кулинария», то показатель может быть от 5% до 10%. То есть у кого-то, кто совсем не оптимизированный, могут быть еще намного выше цифры. Плюс ко всему, поскольку доля готовой еды везде растет, то, естественно, везде растет процент потери, — говорит председатель кооператива «Коопторгъ Семейный», владелец бренда «Фермер-центр.рф» Илья Сухарев.

Продуктовый магазин

В настоящее время в России спасение еды от свалок остается делом людей, для которых рациональное потребление и экология – не пустые слова.

— Когда у меня у каких-то продуктов подходит к окончанию срок годности, я их замораживаю. Потом мы можем отдать это на корм животным. Какие-то излишки продуктов отдаем друзьям, родственникам, знакомым. Или на работу мужа — это классическая история фудшеринга, на работе все съедается за несколько минут, — говорит Алиса Гринемаер.

Еще одним классическим примером фудшеринга можно считать сезонную раздачу кабачков. Чтобы пристроить излишки урожая, дачники используют все возможные каналы коммуникации: от рабочих чатов до объявлений на подъездах.

— У нас группа людей объединилась в кооператив. Это все частные лица, кто-то гусей приносит, кто-то какую-то другую свою продукцию. И минувшим летом люди приносили кабачки. Они их отдавали бесплатно. И покупателям мы тоже говорили, что они могут даром прихватить себе кабачок. Вот так и мы к фудшерингу оказались причастны, — рассказывает Илья Сухарев.

Со стороны новосибирского бизнеса шагом в сторону спасения еды можно считать вечерние скидки на выпечку и готовую еду. В некоторых магазинах эти скидки достигают 25%. Но даже такие решения не позволяют распродавать абсолютно всё.

Ранее редакция рассказывала, какие продукты стали лидерами подорожания в Новосибирской области в 2025 году.

Фотографии Infopro54

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : фудшеринг излишки продовольствия бесплатная еда

50
0
0
Предыдущая статья
В 2026 году пенсионные баллы обойдутся новосибирцам дороже
Следующая статья
Банк Уралсиб стал партнером ледового шоу в Новосибирске

В 2026 году пенсионные баллы обойдутся новосибирцам дороже

Автор: Оксана Мочалова

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла, который могут докупить новосибирцы для назначения выплаты по старости, выросла более чем на 5 тыс. рублей — до 65,6 тыс. рублей (в 2025 году — 60,4 тыс рублей). В этом году максимум можно приобрести 8,7 пенсионного балла.

Напомним, для назначения страховой пенсии по старости нужно иметь не менее 30 баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК) и от 15 лет выслуги лет. При этом сформировать всю пенсию купленным стажем нельзя. Приобрести за деньги можно не более половины от требуемого периода (7,5 лет).

Читать полностью

Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области утвердило региональную программу расширенного неонатального скрининга на 2026–2030 годы. Ее ключевой задачей является достижение показателя младенческой смертности к 2030 году до 3,8 случая на 1000 родившихся живыми. Для этого не менее 95% новорожденных в области должны обследоваться на врожденные и наследственные заболевания. Младенцы с выявленными заболеваниями будут поставлены на диспансерное наблюдение для получения патогенетической терапии лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, подчеркивается в программе.

В рамках скрининга с 2020 по 2024 годы наиболее часто встречаемым заболеванием, которое выявлялось у новорожденных в регионе, является врожденный гипотиреоз — 37 пациентов. За указанный период также выявлены 24 младенца с фенилкетонурией, 18 — с адреногенитальным синдромом, 4 — с муковисцидозом, 5 — с галактоземией.

Читать полностью

Глава Союза отцов Новосибирской области высказался о запрете самодельных зимних горок

Автор: Артем Рязанов

Депутаты разных уровней вновь подняли вопрос о запрете и сносе самодельных снежных горок по всей стране, а также ужесточении наказания к тем, кто их создает. Мотив — безопасность и забота о детях.

Причина — очередная трагедия, которая произошла утром 4 января в Менделеевске (Татарстан). В открытом колодце у оврага обнаружили тела двух десятилетних мальчиков. Ребята решили покататься на самодельной горке возле торгового центра, но не заметили расположенный рядом колодец и погибли.

Читать полностью

Адреса пунктов приема новогодних елок объявлены в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске новогодние ёлки превратят в щепу для животных. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. С 13 по 27 января в городе пройдет акция по утилизации ёлок. Организаторы — департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, а также АО «Спецавтохозяйство».

Где будут принимать елки? 

Читать полностью

В Новосибирске впервые провели молебен против абортов

Автор: Оксана Мочалова

В российских храмах, включая Новосибирскую область, впервые прошли специальные молебны для женщин, которые планируют прервать беременность. Молебны посвящены их «вразумлению».

Богослужение состоялось 11 января, в день памяти 14 000 младенцев, убитых по приказу царя Ирода в Вифлееме.

Читать полностью

Суд арестовал имущество новосибирского застройщика Джулая на 600 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Октябрьский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество застройщика и экс-депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая. Прокуратура настаивала на аресте  имущества, которое находится в собственности шести компаний: ООО «Дискус Строй», ООО «Дискус плюс», ООО «ТО-М», ООО «Меркурий», ООО «Спецконтроль» и ООО «Новосибирский рыбзавод». Его совокупная стоимость составляла 1.3 млрд рублей.

Однако Джулай заявил, что такое решение поставит крест на достройке уже начатых домов, так как их завершение идет за счет продажи имущества.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бизнес Общество

В Новосибирске буксуют проекты фудшеринга, лишнюю еду продолжают выбрасывать

Общество

В 2026 году пенсионные баллы обойдутся новосибирцам дороже

Власть Медицина Общество

Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

Общество

Глава Союза отцов Новосибирской области высказался о запрете самодельных зимних горок

Общество

Адреса пунктов приема новогодних елок объявлены в Новосибирске

Общество

В Новосибирске впервые провели молебен против абортов

Бизнес

Суд арестовал имущество новосибирского застройщика Джулая на 600 млн рублей

Власть Общество

Размер детского пособия пересмотрели в Новосибирской области

Власть Общество

Население Новосибирской области сократилось почти на 15 тысяч за четыре года

Власть

Праздники прошли, морозы наступают: что обсудили в правительстве

Бизнес Власть

Новосибирская область превысила запланированный дефицит бюджета

Общество

Самый длинный пригородный поезд в стране запустили в Новосибирске

Общество

Строительство первого медресе в Новосибирске продлили до 2026 года

Бизнес Туризм

Для отельеров Новосибирска 2025 год можно сравнить с американскими горками

Бизнес Технологии

Михаил Пясковский: Кооперация предприятий России по Гособоронзаказу требует особого учета

Бизнес Город

«Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске

Власть Общество

Информацию о новосибирских семьях объединят в единый цифровой профиль

Власть Медицина Общество

Генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности