В Новосибирске буксуют проекты фудшеринга, лишнюю еду продолжают выбрасывать

В Новосибирске большинство производственных и торговых компаний, а также частных лиц на регулярной основе выбрасывают большое количество еды. Infopro54 выяснил, что сейчас происходит с региональными проектами фудшеринга, и есть ли вероятность, что ритейл и общепит станет чаще раздавать излишнюю еду.

Одно из последних исследований, посвященных теме продовольственных потерь в России, было проведено в 2025 году фондом Х5 «Выручаем». Вот некоторые результаты этого исследования: в школьных столовых индекс несъедаемости составляет 54%; больше всего еды выбрасывают домохозяйства – 71% пищевых отходов на свалках это именно их «заслуга». Потери происходят также на этапе производства, продажи продуктов, приготовления и реализации еды в общепите. Всего в стране образуется около 42 миллионов тонн пищевых отходов. Общий совокупный показатель потерь авторы исследования оценили в 41,3%. В такой ситуации эксперты считают крайне важным устранение регуляторных барьеров и институциональную поддержку фудшеринга.

Фудшеринг (от английских слов «еда» и «делиться») как движение сторонников разумного потребления добрался до Новосибирска более десяти лет назад. Первая городская группа для объявлений о еде, отдаваемой бесплатно, появилась на платформе «ВКонтакте» в 2012 году. Сейчас в этой группе 3,6 тысячи участников. Объявления от участников появляются в среднем 2-4 раза в месяц.

Еще есть телеграм-канал, посвященный фудшерингу в Новосибирске. Там 251 подписчик. Сообщения от тех, кто готов отдать продукты, появляются примерно раз в месяц. За каждым таким объявлением стоит небольшой объем продуктов: пачка кофе, не понравившегося на вкус, детское питание, не подошедшее младенцу, соленья, которых оказалось слишком много, и т.д.

Те, кто раздает оказавшиеся ненужными продукты, для себя решили вопрос спасения еды от свалки, но в целом изменить ситуацию им пока не удалось. По приблизительной оценке, сейчас примерно четверть всех вывозимых на свалки ТКО — это именно пищевые отходы.

— Есть несколько факторов, которые не позволяют сделать фудшеринг явлением массовым. Я считаю, что на первом месте информационная проблема: большинство людей даже не знает или не задумывается о том, какое количество еды, например, в магазинах или в кафе списывается. Мы этого не видим, не сталкиваемся, не задумываемся. Многие даже не знают, что такая проблема существует и насколько она значительна. Возможно, если бы население об этом узнало, то все пришли бы в ужас: такие высокие цены, многие, например, пенсионеры, тяжело живут, а при этом столько еды выбрасывается. Второй важный момент: если частные лица могут делиться и раздавать еду, то для юрлиц (столовых, магазинов) есть препятствия с правовой точки зрения, — рассказала Infopro54 создававшая группу фудшеринга в Новосибирске, соосновательница благотворительного магазина Gusto Алиса Гринемаер.

Препятствия, о которых идет речь, — это в первую очередь экономическая нецелесообразность передачи непроданной еды на благотворительность: при такой схеме не компенсируется НДС, а при утилизации продуктов компенсация налога возможна. Получается, что списать продукцию и отправить ее на свалку (размещение на полигонах тоже считается утилизацией) выгоднее, чем отдать ее нуждающимся.

— В возможность фудшеринга в торговых сетях я не верю. Там настолько все зарегламентировано, что трудно представить себе, чтобы процесс на каком-то этапе превратился в раздачу еды. Все эти службы безопасности, проверки и так далее — внедрить фудшеринг в действующих правилах и схемах практически нереально. Что касается процента потерь, то называются разные цифры. Вообще, классические списания в пределах 2-3%, и это уже плохо. Это всё вместе, а в готовой еде больше доля списаний. Если мы возьмем категорию «кулинария», то показатель может быть от 5% до 10%. То есть у кого-то, кто совсем не оптимизированный, могут быть еще намного выше цифры. Плюс ко всему, поскольку доля готовой еды везде растет, то, естественно, везде растет процент потери, — говорит председатель кооператива «Коопторгъ Семейный», владелец бренда «Фермер-центр.рф» Илья Сухарев.

В настоящее время в России спасение еды от свалок остается делом людей, для которых рациональное потребление и экология – не пустые слова.

— Когда у меня у каких-то продуктов подходит к окончанию срок годности, я их замораживаю. Потом мы можем отдать это на корм животным. Какие-то излишки продуктов отдаем друзьям, родственникам, знакомым. Или на работу мужа — это классическая история фудшеринга, на работе все съедается за несколько минут, — говорит Алиса Гринемаер.

Еще одним классическим примером фудшеринга можно считать сезонную раздачу кабачков. Чтобы пристроить излишки урожая, дачники используют все возможные каналы коммуникации: от рабочих чатов до объявлений на подъездах.

— У нас группа людей объединилась в кооператив. Это все частные лица, кто-то гусей приносит, кто-то какую-то другую свою продукцию. И минувшим летом люди приносили кабачки. Они их отдавали бесплатно. И покупателям мы тоже говорили, что они могут даром прихватить себе кабачок. Вот так и мы к фудшерингу оказались причастны, — рассказывает Илья Сухарев.

Со стороны новосибирского бизнеса шагом в сторону спасения еды можно считать вечерние скидки на выпечку и готовую еду. В некоторых магазинах эти скидки достигают 25%. Но даже такие решения не позволяют распродавать абсолютно всё.

Ранее редакция рассказывала, какие продукты стали лидерами подорожания в Новосибирской области в 2025 году.